La AECC lleva la prevención y nutrición para el cáncer a Tagarabuena
El Centro Cívico del barrio toresano ha acogido sendas charlas informativas impartidas por el psicólogo y la nutricionista de la asociación en Zamora
El Centro Cívico de Tagarabuena ha acogido esta semana dos charlas organizadas por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro.
La primera, impartida por el psicólogo de la asociación, Rubén Sánchez, se ha centrado en el objetivo de ampliar los conocimientos sobre la prevención del cáncer de mama, así como conocer los recursos gratuitos que se ponen a disposición de los pacientes desde la AECC.
La segunda conferencia, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves, ha estado impartida por la nutricionista de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Silvia Matellán, que ha expuesto a los asistentes algunos aspectos sobre los falsos mitos de la relación entre nutrición y cáncer, su prevención y tratamiento.
