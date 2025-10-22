Toro: primer destino en ruta para los visitantes de "Las Edades"

Toro se ha convertido este miércoles en el primer destino de las siete rutas con visitas guiadas gratuitas por la provincia que organiza el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora con motivo de "EsperanZa", la nueva edición de Las Edades del Hombre en Zamora.

Y es que que el requisito "imprescindible" para poder disfrutar de estas visitas es tener el tique o la reserva para visitar la exposición en la capital ya que el objetivo es que las personas que se acerquen a ver la muestra conozcan también la provincia.

Los primeros visitantes que han recalado hoy en Toro han conocido, de la mano de una guía oficial, la Colegiata de Santa María la Mayor, el paseo del Espolón, la Plaza Mayor, la Torre del Reloj, San Lorenzo El Real, los palacios Rejadorada y Condes de Requena, el Hospital de la Cruz y plaza de Santa Marina.

La propuesta retornará a la ciudad con nuevos turistas el próximo 12 de noviembre y el 3 y 10 de diciembre. Además, habrá otras visitas a Benavente, Fermoselle o Puebla de Sanabria, entre otros destinos en la provincia.