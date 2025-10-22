Enrique Alonso, nuevo vicario de las parroquias de Toro y parte del alfoz

Enrique Alonso Silván ha sido nombrado por el obispo de Zamora, Fernando Valera, como nuevo vicario de las parroquias de Santa María la Mayor, San Julián de los Caballeros, Santo Tomás Cantuariense, Santísima Trinidad de Toro y San Juan Bautista de Tagarabuena. Asimismo, el nombramiento de Alonso abarca las localidades del alfoz de Morales de Toro, Pinilla de Toro, Vezdemarbán, Villalonso, Villardondiego y Villavendimio.

Con su nombramiento, el sacerdote asume la "responsabilidad de acompañar pastoralmente" a las comunidades mencionadas, "promoviendo la vida parroquial y el crecimiento espiritual de los fieles", según han expresado en un comunicado de la Diócesis de Zamora.

Aunque ya llevaba varios meses ejerciendo como diácono en Toro, Enrique Alonso fue ordenado sacerdote el pasado sábado en la iglesia de Santa María la Mayor de Benavente, localidad de la que procede parte de su familia y en la que se crió, aunque nació en Ponferrada (León).

No obstante, la iglesia de San José del convento de las Carmelitas de Toro acogió en la víspera de su ordenación, en la tarde del pasado viernes, una vigilia de oración en la que numerosos toresanos y amigos mostraron su apoyo y cariño al ya presbítero. De hecho, Alonso ejerce desde este curso académico como profesor de religión católica en el colegio Amor de Dios de Toro.

Trayectoria académica

Enrique Alonso se trasladó a Zamora cuando tenía 16 años para cursar Bachillerato en el IES Claudio Moyano, etapa en la que residió en el Seminario San Atilano.

Tras iniciar su formación en el Seminario Mayor de Salamanca y estudiar Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, en 2017, decidió hacer una pausa en su camino vocacional.

Durante ese tiempo, se formó como maestro de Educación Primaria, estudios que concluyó en 2021, mientras colaboraba "activamente" en la parroquia de San Juan del Mercado de Benavente.

Ese año, solicitó el reingreso en el Seminario Mayor de Zamora para retomar su proceso vocacional y completar la formación teológica. Tras ello, realizó la licenciatura en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.