Toro celebra el Día de las Bibliotecas con varias actividades

El Ayuntamiento de Toro y la Biblioteca Municipal de Toro-Casa de Cultura se suman conjuntamente a la celebración del Día de las Bibliotecas, que se conmemora el 24 de octubre, para reconocer la importancia de estos espacios culturales y homenajear la labor de los bibliotecarios.

Las actividades organizadas para la conmemoración de esta jornada comenzarán el día 23 con el taller creativido "Paper cut, dibujando con papel", que impartirá Nekane en la Casa de Cultura a partir de las 18.00 horas, destinado a público mayor de 15 años y cuyo resultado final estará "muy vinculado" al mundo del libro.

Ese mismo día, tendrá lugar la segunda reunión de "La vida no basta", una iniciativa de algunas usuarias de la Biblioteca cuya inquietud escritora les ha llevado a formar un grupo donde pretenden desarrollar la escritura creativa.

El 29 de octubre, a las 17.30 horas, habrá una nueva sesión de "Bebebilio" para los más pequeños, que llevará a cabo la cuentacuentos Judinski y que se enlazará con la llegada del otoño y con la celebración de Halloween. La sesión, bajo el nombre "Buen otoño, señor monstruo", está dirigida a los menores de entre 10 meses y 4 años, que deberán estar acompañados por un adulto.

Todas estas sesiones necesitan inscripción previa a través de los medios habituales de la Casa de Cultura. Esta serie de actividades, enfocadas a distintos grupos de población, tienen el objetivo de "destacar la Biblioteca como un espacio de entretenimiento social y cultural, un recurso del que pueden disfrutar los toresanos y reivindicar el uso de estos espacios como lugares para la ciudadanía".

Por otro lado, el Ministerio de Cultura ha elegido como lema de este año para conmemorar el Día de las Bibliotecas "Contra la desinformación: Bibliotecas", con el que se pretende destacar el "papel fundamental" que desempeñan todas las tipologías de bibliotecas (públicas, escolares, universitarias, especializadas y nacionales/regionales) en la lucha contra la desinformación.

"Las bibliotecas combaten la desinformación no sólo a través de sus recursos, como las colecciones de libros y prensa o las bases de datos, sino también a través de un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Y, por encima de todo, las bibliotecas son un dique de contención contra la desinformación gracias a su personal bibliotecario, que trabaja como curador de contenidos y apoyo a los usuarios en la búsqueda de información a través de fuentes fiables y contrastadas".

Con este propósito, se han organizado los días 23 y 24 una serie de visitas de los alumnos de centros escolares toresanos para desarrollar una actividad "dinámica y divertida" sobre las "fake news" y bulos, cómo reconocerlos y cómo hacer de estos jóvenes unos usuarios "más críticos".