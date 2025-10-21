La DO se promociona en el Salón de los Vinos de Toro en Londres

12 bodegas de la Denominación de Origen Toro, junto con el propio Consejo Regulador, han participado esta semana en el III Salón de los Vinos de Toro en Londres, donde han mostrado la calidad y variedad de las elaboraciones con el marchamo de la DO.

La parte central del evento ha sido la "masterclass" impartida por la prestigiosa catadora y redactora de la revista "Decanter" Inés Salpico, que ofreció a los asistentes una explicación sobre los suelos, el clima, las variedades o los tipos de vinos que se elaboran en la zona.

Además, se cataron ocho vinos diferentes para "intentar provocar el interés" de los asistentes, que "colgaron" el lleno en la actividad.

Asimismo, la acción va aparejada a la visita que Salpico hará en noviembre a la zona de la DO Toro, tras lo que preparará un reportaje que publicará en febrero de 2026 en "Decanter", la revista "más importante de habla inglesa especializada en el sector del vino".

Rubén Gil ha explicado que el planteamiento de este Salón de los Vinos de Toro es el de "apostar" por el Reino Unido por dos "dos factores importantes": que es el quinto país que más vino de Toro compra en volumen, y que, desde el Brexit, es uno de los mercados auxiliables con las ayudas de promoción del vino en terceros países; eso es "determinante" para poder hacer acciones promocionales, ha indicado Gil.

"El mercado inglés es de los más especialistas en vino por lo que es una nación en la que "todos queremos estar presentes y, más aún, cuando los consumos de vino en España son menores y nos vemos con más necesidad de pensar en la exportación", ha dicho el gerente del Consejo Regulador.

No obstante, Gil ha reconocido la "dificultad" de intentar aunar en esta acción los distintos perfiles e intereses de las bodegas para que "todas ganen" ya que las más nuevas han ido con el objetivo de la búsqueda de importadores para poder tener presencia en el mercado británico, mientras que las más "maduras" se han reunido con sus importadores en el propio Salón, y estos han atendido a los posibles distribuidores o clientes para incrementar sus ventas en el mercado una vez que los vinos de estas bodegas ya están presentes en el país.

Próximo objetivo: Asia

La DO acudirá el próximo mes de noviembre a la feria ProWine Shanghái, en su objetivo de "seguir apoyando a las bodegas en su internacionalización", una acción comercial que "dará continuidad" a la asistencia el pasado mes de mayo a ProWine Hong Kong, "para seguir luchando por el sudeste asiático como mercado en el que colocar los vinos" con Denominación de Origen Toro.