Azucarera iniciará la campaña en la fábrica de Toro, que molturará toda la remolacha del norte

Azucarera comenzará el próximo lunes, 27 de octubre, una nueva campaña remolachera en el norte, que dará inicio en la fábrica de Toro, donde, como novedad, se molturarán las 9.500 hectáreas sembradas en la zona norte.

La compañía pondrá a disposición de sus remolacheros 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se utilizarán para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. Ello, con el objetivo de llevar a cabo una campaña "ágil y eficaz". A estos 27 equipos de arranque, se suman, además, 13 cargadores limpiadores.

El plan para la fábrica de Toro es moler 8.000 toneladas líquidas al día, lo que supone una duración de la campaña de aproximadamente tres meses y medio. Los arranques se llevarán a cabo de forma escalonada, teniendo en cuenta la madurez del cultivo con el objetivo de que la remolacha llegue a su "máximo potencial" de sacarosa.

La planta ubicada en Toro contará esta campaña con una plantilla de 158 empleados directos, a lo que hay que sumar los "múltiples trabajos indirectos" que genera la campaña de remolacha, entre los que se encuentran los conductores de los 200 camiones que transportarán la remolacha durante la duración de la campaña, así como palistas, cargadores, o cosechadores, entre otros, según han explicado desde Azucarera.

Previsiones de cosecha

"Como venimos diciendo, los agricultores que antes entregaban en La Bañeza o en Miranda no notarán ninguna diferencia ni para ellos supondrá trastorno alguno, puesto que tanto la logística del arranque, como la carga y el transporte, correrá a cargo de Azucarera. La única diferencia es que toda la remolacha se molturará en Toro. De este modo, Azucarera podrá concentrar inversiones y mantenimiento en una sola fábrica que recoja toda la remolacha del norte, ganando competitividad en un contexto de mercado muy exigente", ha explicado la directora Agrícola de Azucarera, Salomé Santos.

"Este año estamos percibiendo que tenemos un cultivo con mejores perspectivas que el año pasado", ha apuntado Santos, algo que se debe, en gran parte, a las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas, que "han ayudado a controlar mejor" las enfermedades foliares del fin del ciclo, por lo que la remolacha no ha sufrido "ataques agresivos" de cercospora.

"Estamos teniendo un cultivo con mayor porcentaje de masa verde y, por tanto, con recorrido para continuar produciendo azúcar. En general, estamos viendo un cultivo más sano que en la campaña anterior, por lo que todo apunta a que tendremos mejores rendimientos que el año pasado, a pesar de las siembras tardías”, ha añadido la directora Agrícola de Azucarera.