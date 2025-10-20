María de la Calle pide "responsabilidades" al PSOE y PP en el Ayuntamiento de Toro por la pérdida de subvenciones provinciales

La concejala de Zamora Sí en el Ayuntamiento, María de la Calle, ha lamentado el "cruce acusaciones" entre los Grupos Municipales del PSOE y PP por la "imposibilidad"de la participación del Consistorio en el Plan Municipal de Obras de 2027 de la Diputación de Zamora, que el Equipo de Gobierno ha reconocido recientemente no haber solicitado en plazo y por el que se han perdido más de 200.000 euros de subvención.

En un comunicado remitido a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, De la Calle ha expresado que, además de como edil en el Consistorio, como toresana ha vivido "con bochorno" unas acusiones mutuas en las que, "como siempre, volvemos a ver el Ayuntamiento de Toro como un patio de colegio entre PP y PSOE".

Para la edil de Zamora Sí, los dos Grupos Municipales tienen responsabilidad en la pérdida de la subvención ya que ambos tienen representantes en la Diputación provincial por lo que, a su entender, ambos "tendrían que pedir responsabilidades en sus propias formaciones y a sus propios compañeros y no tirar balones fuera y buscarlas en la contraria".

María de la Calle achaca a la edil del PP y diputada de Asistencia Técnica a Municipios, Natalia Ucero, no haber informado al Ayuntamiento de Toro, "por lo menos, a sus técnicos", de que el plazo para solicitar la subvención estaba próximo a finalizar sin que el consistorio toresano la hubiese solicitado, con el objetivo de "buscar un titular y el beneplácito de su partido sin pensar en los intereses de Toro y de los toresanos".

Por otro lado, De la Calle lamenta que el concejal del Equipo de Gobierno Carlos Rodríguez, también diputado provincial, "no se haya enterado" del asunto. "Para mí, es tan grave lo uno como lo otro", ha criticado la edil con respecto a sus compañeros en la Corporación Municipal.

"Unos acusan de desgobierno y piden dimisiones, otros contestan asumiendo un error administrativo por la carga de trabajo e informan de la depuración de responsabilidades", ha indicado De la Calle, quien, al mismo tiempo, pregunta "¿para qué están allí si no se enteran de nada?"

Así, a ambos grupos políticos en el Ayuntamiento y a sus diputados les ha lanzado la cuestión de si están en la institución provincial "por el interés de Toro o por los suyos propios y los de sus partidos" ya que, "gracias a los votos de los toresanos, están en ellas y ninguno se ha preocupado por el interés de Toro", ha lamentado.

"Como siempre y en las manos de los mismos, hoy Toro y los toresanos hemos perdido y no tendremos una financiación de la Diputación para mejorar" la ciudad, algo que "todos los toresanos vamos a sufrir, independientemente de nuestras ideas políticas", ha afeado María de la Calle para concluir su comunicado.