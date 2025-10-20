Finaliza el plazo para matricularse en la Universidad de la Experiencia de Toro

El plazo de matriculación para el nuevo curso académico de la Universidad de la Experiencia, que arrancó el pasado día 14, finalizará el 31 de octubre.

Las personas interesadas en asistir a las clases de este programa académico de la Universidad de Salamanca aún pueden hacerlo y, para ello, deben formalizar su inscripción, cumplimentando los impresos disponibles en las instalaciones de la Casa de Cultura de Toro.

El coste de la matrícula para 1º, 2º y 3º es de 80,10 euros, y para alumnos diplomados, el coste por itinerario es de 55,10 euros.

Los requisitos para inscribirse en este programa interuniversitario de la USAL son ser residente en Castilla y León y tener cumplidos 55 años. Excepcionalmente, siempre que no se cubran las plazas, podrán matricularse a partir de 50 años.

Las clases se imparten en la Casa de Cultura los martes y jueves de 17.00 a 18.30 horas.