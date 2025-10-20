Finaliza el plazo para matricularse en la Universidad de la Experiencia de Toro
El 31 de octubre será el último día en el que los interesados en ser alumnos del programa interuniversitario podrán formalizar su inscripción
El plazo de matriculación para el nuevo curso académico de la Universidad de la Experiencia, que arrancó el pasado día 14, finalizará el 31 de octubre.
Las personas interesadas en asistir a las clases de este programa académico de la Universidad de Salamanca aún pueden hacerlo y, para ello, deben formalizar su inscripción, cumplimentando los impresos disponibles en las instalaciones de la Casa de Cultura de Toro.
El coste de la matrícula para 1º, 2º y 3º es de 80,10 euros, y para alumnos diplomados, el coste por itinerario es de 55,10 euros.
Los requisitos para inscribirse en este programa interuniversitario de la USAL son ser residente en Castilla y León y tener cumplidos 55 años. Excepcionalmente, siempre que no se cubran las plazas, podrán matricularse a partir de 50 años.
Las clases se imparten en la Casa de Cultura los martes y jueves de 17.00 a 18.30 horas.
- Una mujer de 37 años queda atrapada tras un choque entre dos vehículos a la altura de Toro
- Un vecino de Morales de Toro, a prisión por tráfico de drogas: se habían compinchado para formar un grupo criminal
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Un paso decisivo para recuperar el Cine Imperio de Toro: Arrancan las labores de limpieza y desesbombro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo