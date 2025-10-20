Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de Cultura de Toro acoge un taller de "paper cut" por el Día de las Bibliotecas

La actividad "Dibujando con papel", que estará impartida por Nekane Jiménez, tendrá lugar el jueves 23 y está dirigida a mayores de 15 años

Taller infantil impartido por Nekane Jiménez en la Casa de Cultura de Toro.

Taller infantil impartido por Nekane Jiménez en la Casa de Cultura de Toro. / C. T. (Archivo).

Carmen Toro

"Paper cut, dibujando con papel" es la próxima actividad que acogerá la Casa de Cultura de Toro, en esta ocasión, con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas.

El taller estará impartido por la artista afincada en Villabuena del Puente Nekane Jiménez, quien adentrará a los participantes en los trucos de la técnica del "paper cut".

Noticias relacionadas y más

Los interesados en asistir a la actividad, que es de carácter gratuito, deberán tener, al menos, 15 años y formalizar previamente su inscripción a través de los canales oficiales de la Casa de Cultura: enviado un correo electrónico a la dirección casacultura@toroayto.es, un whatsapp al teléfono 980690108 o de manera presencial en las instalaciones de la Biblioteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents