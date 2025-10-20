Los bomberos de Toro rescatan un corzo en la balsa de Villachica
Los efectivos se han encontrado con el cuerpo sin vida de otro que se había ahogado
Efectivos voluntarios del parque de bomberos de Toro han rescatado en la tarde de este lunes un corzo que se encontraba en el agua, en la balsa de Villachica.
El parque de bomberos recibió el aviso del 1-1-2 en torno a las 17.40 horas, cuando un alertante había llamado para indicar que había visto el animal en el agua.
El rescate del corzo por parte los bomberos de Toro fue dificultoso y necesitaron de una barca para realizar el mismo y poder sacar al animal del agua.
A la llega de los efectivos, estos se encontraron con el cuerpo sin vida de otro ejemplar que había muerto ahogado en el agua.
Hasta el lugar, se desplazaron también agentes de la Guardia Civil.
