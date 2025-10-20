La Asociación de la Capa Alistana visita la DO Toro

La Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana (APECA) ha disfrutado recientemente en Toro de un “maridaje perfecto”, que han podido degustar en una visita realizada al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, que ha sido el punto de inicio de la excursión organizada por APECA junto a una cincuentena de socios que han sido guiados atentamente por María Nuria Roncero Calvo, del departamento de Administración de la DO Toro.

Roncero les mostró a los capistas alistanos parte de las dependencias de la sede del Consejo Regulador del vino de Toro, así como les explicó algunos entresijos de su funcionamiento.

Posteriormente, los excursionistas visitaron la Bodega Histórica del Vino de Toro, donde estuvieron guiados “magistralmente” por el enólogo y veedor del Consejo Regulador, Carlos Gallego, quien les desveló detalles “desconocidos” del edificio.

La visita culminó con una charla enológica que fue de interés para los visitantes.

Las calles de Toro vieron el paso de la singular comitiva, que despertó entre vecinos y turistas “gran asombro y curiosidad”.

La mañana de visita culminó con una comida en la bodega Liberalia, donde los capistas fueron recibidos “con los brazos abiertos” por su anfitrión y propietario, Juan Antonio Fernández, junto a su hija Beatriz Fernández.

Para los alistanos, ha resultado una jornada atractiva en la que han podido mezclar capas y copas, a la vez que han mostrado los emblemas más destacados de cada comarca, la de Toro, con sus vinos, y la de Aliste, Alba y Tábara, con sus singulares capas.