La AECC imparte dos charlas sobre prevención y nutrición en el Centro Cívico de Tagarabuena
Las conferencias, de asistencia gratuita, estarán impartidas por expertos para concienciar sobre la importancia de tomar medidas que puedan evitar la enfermedad
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro organiza esta semana dos charlas que se impartirán en el Centro Cívico de Tagarabuena.
La primera de ellas tendrá el objetivo, balo el título "Prevención del cáncer de mama desde la Asociación Española Contra el Cáncer", de que las personas que asistan amplíen sus conocimientos sobre la prevención de este tipo de cáncer, así como conocer los recursos gratuitos que se ponen a disposición de los pacientes desde la AECC.
La charla tendrá lugar el próximo miércoles, 22 de octubre, a partir de las 18.00 horas.
Por otro lado, al día siguiente, jueves 23, la misma ubicación acogerá una conferencia de expertos que versará sobre los falsos mitos de nutrición y cáncer, su prevención y tratamiento.
La charla estará impartida por la nutricionista de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Silvia Matellán. La misma comenzará a las 11.30 horas.
Ambas actividades son de asistencia libre y gratuita hasta completar el aforo del Salón Multiusos de Tagarabuena.
