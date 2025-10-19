Morales de Toro mira a las estrellas
Un taller de cohetes y planisferios y un planetario organizados por la Asociación Cultural "Lagarada" han acercado los "secretos" del universo a pequeños y mayores
Morales de Toro se ha adentrado en la tarde del sábado en el firmamento, gracias a dos actividades organizadas por la Asociación Cultural "Lagarada".
Niños y mayores pudieron participar primeramente en un taller de cohetes y de planisferios. Los primeros los elaboraron de manera manual a partir de botellas de refresco vacías y otros materiales, mientras que los segundos los realizaron con recortables, en una entretenida tarde al aire libre que tuvo lugar en las inmediaciones del centro El Molino.
Por otro lado, después tuvieron lugar los pases en el planetario instalado en el municipio moralino, por donde pasaron unas 70 personas, que pudieron disfrutar de media hora de observación de los "secretos" del Universo a través de la pantalla inmersiva.
