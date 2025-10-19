Carlos Adeva inaugura un nuevo mural en Villavendimio

"Soy libre como los colores, no los manches" es el nombre del nuevo mural realizado por Carlos Adeva, en esta ocasión, en la localidad de Villavendimio.

La iniciativa, que surgió a petición del Ayuntamiento del municipio, se encuentra ya ubicada en la calle de Las Artes, en una pared que fue elegida por el autor porque le "llamó la atención" de cara a "hacer algo artístico, que sea colorido y se vea bien desde la carretera".

El tema elegido en esta ocasión, como el propio Adeva reconoce, "sale un poco fuera de lo que estoy acostumbrado y quería probar algo diferente", compuesto de varios colores.

En cuanto al simbolismo que tiene la obra, su título "ya lo dice todo, es bastante obvio lo que expresa", indica Carlos Adeva, quien alude a "la libertad de soñar con ser libre y encajar también, porque puedes ser libre y no encajar".

Mientras que el mural, por su parte, "encaja dentro del entorno, te hace no dejar de mirar", cuenta el artista toresano.

La pintura de gran formato muestra el rostro de una mujer que se compone a partir de "manchas abstractas, pintura muy suelta, muy a trozos, cada trozo es un mundo, puede ser una obra en sí, y todas en conjunto hacen esa forma", explica su autor, que añade que también se representa "como concepto matérico de lo que es la libertad: algo muy disperso, hay muchos tipos de libertades, como los colores".

Precisamente, en cuanto a los colores de la obra, estos son complementarios y predominan los tonos naranjas y azules.

Otro de los elementos que simboliza la libertad en la pintura son las mariposas, que también simbolizan, según explica Carlos Adeva, la reencarnación, la fragilidad... "Muchas cosas, lo que cada uno quiera leer, porque se deja abierto y cada uno saca conclusiones".

La conclusión del propio autor es que su objetivo con este nuevo mural, que se suma a las decenas que ya tiene tanto en Toro y su alfoz como por la provincia, es que "quería que fuera impactante y captar la atención, que la gente pare un poco, mire y reflexione porque parece que ahora vamos todos corriendo".

Así, Carlos Adeva asegura que el lugar en el que se ubica la obra está elegido por este motivo: "invita a parar" porque hay un espacio para hacerlo.

"Es un guiño a invitar a parar un poco", concluye Carlos Adeva sobre su nuevo y colorido mural, que ya adorna las calles de Villavendimio y que también puede verse desde la carretera.