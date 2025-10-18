UCCTA conmemora en Toro el Día del Cáncer de Mama

La Asociación "Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora" (UCCTA) se ha sumado este sábado a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, que tiene lugar el 19 de octubre.

El colectivo ha instalado una mesa informativa solidaria en el entorno de la plaza de Santa Marina de Toro, en la que varias voluntarias han atendido a "multitud de personas" que se han acercado a la misma para mostrar su interés por las camisetas a la venta, pintadas a mano por una persona diagnosticada de cáncer de mama.

Asimismo, desde UCCTA, han puesto a la venta pulseras y pendientes realizados por joyeros gallegos que colaboran con la asociación y muestran su solidaridad con la causa.

El dinero recaudado con la venta de estos artículos se sumará "a los 176.000 euros que llevamos entregados euro a euro a la investigación del cáncer", han expresado desde la asociación, que también ha mostrado su agradecimiento a todas las personas e instituciones que les brindan su apoyo.

Asimismo, desde UCCTA han expresado su deseo de que "no se pare ni un segundo la investigación".