Toro modifica la normativa de terrazas para conciliar cultura, ocio y descanso

La "saturación" de solicitudes de licencia para celebrar eventos culturales en las terrazas de bares o las diversas interpretaciones de la aplicación de la ordenanza reguladora de la instalación de elementos vinculados a establecimientos hosteleros y otros asimilables ha obligado al Ayuntamiento de Toro a proponer su modificación, con el objetivo de dar respuesta a las "inquietudes" de los profesionales del sector y de los vecinos y de conciliar el ocio con el derecho al descanso.

La modificación de la normativa ha sido aprobada inicialmente en el último pleno, en el que la concejala de festejos, María Velasco, justificó la necesidad de ajustar la normativa a "problemas prácticos" observados en la gestión de las terrazas y la celebración de actos culturales en espacios públicos.

Además, matizó que la modificación ha surgido tras "las numerosas consultas realizadas con el equipo de Gobierno, "tanto en reuniones generales como en encuentros individuales" con hosteleros. Del mismo modo, el Gobierno local ha analizado la necesidad de adaptar la ordenanza en reuniones con diversos departamentos municipales, tales como la Policía Local, que ha emitido los correspondientes informes técnicos, la Secretaría y los operarios del área de Obras, que se encargan del montaje de los escenarios en terrazas.

Problemas

Tras las consultas realizadas, según Velasco, se detectaron "dificultades de interpretación y problemas prácticos derivados de la actual regulación, que han puesto de manifiesto la necesidad urgente de ajustar la normativa para facilitar su aplicación y resolver las inquietudes planteadas". Uno de los problemas identificados, como expuso la concejala, se refiere a la instalación de terrazas en establecimientos que carecen de licencia de hostelería.

En este sentido, Velasco precisó que la ordenanza que será modifica contempla la posibilidad de instalar terrazas en establecimientos y otros asimilables, lo que ha provocado confusión y disparidad de criterios sobre la aplicación de la normativa. Por este motivo, el equipo de Gobierno ha considerado la conveniencia de introducir un nuevo artículo en la ordenanza, para definir "de forma precisa" las categorías de establecimientos que pueden solicitar la instalación de terrazas, además de reflejar condiciones específicas que deben cumplirse en cada caso.

Otro de los motivos que ha llevado al equipo de Gobierno a proponer la variación de la normativa es el "significativo aumento" en el número de solicitudes para la celebración de conciertos y eventos culturales en negocios hosteleros de Toro, que han provocado "problemas de gestión" derivados de las coincidencias de horarios. Por los motivos expuestos, el equipo de Gobierno ha valorado la necesidad de contar con una "regulación municipal específica" que contemple todos los aspectos relacionados con la celebración de espectáculos en las terrazas.

Nuevo artículo

Así, en la ordenanza se incluirá un nuevo artículo que regulará las condiciones para la celebración de eventos, además de establecer plazos de solicitud de licencia o límites horarios, con el fin de garantizar una "correcta convivencia" entre los establecimientos, los vecinos y las actividades culturales.

Por otra parte, Velasco resaltó que, con los cambios introducidos en la ordenanza, el Ayuntamiento también pretende adaptarla a la normativa autonómica, que entró en vigor en agosto y que permite una mayor flexibilidad en los horarios de los espectáculos públicos. Otra variación planteada pretende garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en las terrazas para fomentar un "entorno inclusivo" para la ciudadanía.

Por último, en la normativa se han incluido otros cambios como reducir el plazo de resolución de solicitudes a dos meses o determinar las "faltas" relacionadas con determinados hechos como el deterioro del mobiliario urbano cedido para la celebración de actos en las terrazas, con el fin de asegurar una gestión adecuada de los recursos municipales.