Grave accidente en la N-122 en Toro: una mujer de 37 años queda atrapada tras un choque entre dos vehículos

El siniestro ha ocurrido a las 14:36 horas en el kilómetro 44

Ambulancia de emergencias.

Ambulancia de emergencias. / 1-1-2/Loz

Eugenio Viñas

A las 14:36 horas se ha recibido aviso de una accidente en la N-122 en el km 44, en Toro (Zamora). Se trata de un accidente de dos vehículos. Una mujer de 37 años se encuentra atrapada y precisa de la intervención de bomberos para ser liberada, según informa el alertante. Se traslada aviso a Policía Local de Toro, a Bomberos de Diputación de Zamora, a la Guardia Civil de Zamora y a Sacyl.

(Habrá ampliación)

