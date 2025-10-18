Grave accidente en la N-122 en Toro: una mujer de 37 años queda atrapada tras un choque entre dos vehículos
El siniestro ha ocurrido a las 14:36 horas en el kilómetro 44
A las 14:36 horas se ha recibido aviso de una accidente en la N-122 en el km 44, en Toro (Zamora). Se trata de un accidente de dos vehículos. Una mujer de 37 años se encuentra atrapada y precisa de la intervención de bomberos para ser liberada, según informa el alertante. Se traslada aviso a Policía Local de Toro, a Bomberos de Diputación de Zamora, a la Guardia Civil de Zamora y a Sacyl.
(Habrá ampliación)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo