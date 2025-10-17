Toro protege su patrimonio con la rehabilitación de las cubiertas de un histórico palacio

El Ayuntamiento de Toro acometerá la rehabilitación de las cubiertas del palacio de los Condes de Requena para subsanar los problemas de filtraciones de agua al interior del edificio. Para ejecutar las obras que precisa el inmueble, el Ayuntamiento ha convocado el proceso de licitación del proyecto, cuyo coste ha sido valorado en 99.680 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de octubre y el plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses. Las obras que se acometerán en el palacio, según la memoria técnica redactada por el arquitecto municipal, se centrarán en la reparación e impermeabilización de la cubierta del edificio, ya que en la actualidad existen problemas de filtraciones de agua, que generan humedades en las estancias interiores.

La solución adoptada se basa en la retirada de la teja existente, aunque está previsto aprovechar hasta un 60%, dejando al descubierto la capa de mortero sobre la que, una vez limpia, se colocará una lámina impermeable y transpirable.

Posteriormente, se instalará una placa onduline para que la cubierta esté ventilada e impermeabilizada, evitando así la aparición de humedades en un futuro y una sobrecarga en la estructura portante. Sobre la citada placa, se colocarán mediante ganchos y espuma, tejas curvas árabes, de las que parte serán reutilizadas.

Inmueble catalogado

Con esta intervención, se pretenden subsanar los problemas de filtraciones de agua al interior de un edificio catalogado y con protección integral, que forma parte del inventario de bienes propiedad del Ayuntamiento.

El palacio fue construido en piedra en el siglo XV para ser utilizado como residencia por los Condes de Requena. El edificio fue confiscado por la Real Hacienda en 1725 y posteriormente fue usado como cuartel de milicias. A partir de 1868, el edificio fue reutilizado como colegio dirigido por los padres Escolapios.

En la actualidad, el histórico inmueble alberga las sedes de diferentes departamentos municipales, de la concejalía de Obras o de la Policía Local, aunque también alberga las oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) entre otros.

Sus dependencias, según la memoria elaborada por el arquitecto municipal, se disponen en torno a un claustro central de piedra labrada en el que abundan las escenas de caza y tauromaquia. Sobre la portada lucen dos blasones y el edificio tiene anexionada una capilla.

Además, en el Patio del Siete se recuperaron durante unas obras de restauración ejecutadas en 1992 un total de 15 objetos cerámicos que fueron documentados.