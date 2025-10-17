Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bomberos de Toro apagan el incendio de un vehículo en Villavendimio esta madrugada

El equipo se desplazaba ayer a Fuentesaúco para apagar el fuego en una tierra de cultivo

Coche quemado en Villavendimio

Coche quemado en Villavendimio / Bomberos Toro

I. G.

Bomberos de Toro se han desplazado esta madrugada hasta la localidad de Villavendimio para procedere a la extinción del incendio de un vehículo. La intervención se ha llevado a cabo a las cuatro de la madrugada tras un aviso del servicio de emergencias 112.

Los bomberos de Toro apagan el incendio en un cultivo en Fuentesaúco

Los bomberos de Toro apagan el incendio en un cultivo en Fuentesaúco / Bomberos Toro

En las últimas horas se ha producido otra intervención de los Bomberos de Toro, concretamente a las 20.00 horas del jueves para apagar el incendio en una tierra de cultivo de Fuentesaúco.

