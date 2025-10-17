Los Bomberos de Toro apagan el incendio de un vehículo en Villavendimio esta madrugada
El equipo se desplazaba ayer a Fuentesaúco para apagar el fuego en una tierra de cultivo
I. G.
Bomberos de Toro se han desplazado esta madrugada hasta la localidad de Villavendimio para procedere a la extinción del incendio de un vehículo. La intervención se ha llevado a cabo a las cuatro de la madrugada tras un aviso del servicio de emergencias 112.
En las últimas horas se ha producido otra intervención de los Bomberos de Toro, concretamente a las 20.00 horas del jueves para apagar el incendio en una tierra de cultivo de Fuentesaúco.
