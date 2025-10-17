La AECC de Toro se suma a la campaña "Nos lo tomamos a pecho"
Voluntarias de la asociación llaman a la concienciación y recaudan fondos
I. G.
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se ha sumado en Toro a la campaña "Nos lo tomamos a pecho" que pretende concienciar sobre el cáncer de mama no solo como una enfermedad. "Es ansiedad, estrés, cambios en la imagen, el trabajo, la sexualidad... Es la vida real de quienes lo viven y de quienes están a su lado. Por eso, nuestro apoyo es fundamental" apunta la campaña nacional.
Voluntarias de la AECC de Toro han instalado una mesa y huchas con el fin de recaudar fondos para combatir una enfermedad que en 2024 fue diagnosticada a 35.875 mujeres en España. Muchas siguen conviviendo con secuelas físicas, emocionales, laborales y sociales.
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo