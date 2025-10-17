La AECC de Toro se suma a la campaña "Nos lo tomamos a pecho"

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se ha sumado en Toro a la campaña "Nos lo tomamos a pecho" que pretende concienciar sobre el cáncer de mama no solo como una enfermedad. "Es ansiedad, estrés, cambios en la imagen, el trabajo, la sexualidad... Es la vida real de quienes lo viven y de quienes están a su lado. Por eso, nuestro apoyo es fundamental" apunta la campaña nacional.

Mesa de la AECC instalada en Toro / Cedida

Voluntarias de la AECC de Toro han instalado una mesa y huchas con el fin de recaudar fondos para combatir una enfermedad que en 2024 fue diagnosticada a 35.875 mujeres en España. Muchas siguen conviviendo con secuelas físicas, emocionales, laborales y sociales.