Sucesos
Un vecino de Morales de Toro, a prisión por tráfico de drogas: se habían compinchado para formar un grupo criminal
La Audiencia de Valladolid impone penas que suman casi 38 años a siete de los ocho acusados en el marco de la "Operación Almendro"
La Audiencia de Valladolid ha condenado a un conjunto de penas que suman cerca de 38 años de cárcel a siete de los ocho detenidos en mayo de 2024 en el marco de la "Operación Almendro", que se saldó con la incautación de más de tres kilos de distintas sustancias estupefacientes en los registros realizados en Morales de Toro, en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero y en Madrid.
La mayor de las penas impuestas por la Audiencia de Valladolid, según la información recabada por Europa Press de fuentes jurídicas, ha recaído en una mujer, que ha sido condenada a un total siete años y nueves meses de privación de libertad y multa de 18.673 euros por un delito de tráfico de drogas, en su modalidad de notoria importancia, y tenencia de armas prohibidas.
En el caso del resto de acusados, las penas oscilan entre seis años y un día para dos implicados y cuatro años y seis meses para el resto de detenidos, al margen de multas de 16.500 y 3.655 euros. La fiscal del caso entendía que la prueba practicada en el juicio constataba que los ocho ocupantes del banquillo se habían "compinchado" para conformar un grupo criminal, cada uno con un papel asignado, para la adquisición de droga que luego distribuían en distintas plazas.
El vecino de Morales de Toro fue detenido después de un registro realizado en su chalé, en cuyo interior fueron localizados casi 800 gramos de speed valorados en 16.474 euros y que, en principio, le habría proporcionado la mujer a la que la Audiencia de Valladolid le ha impuesto la mayor pena.
