Sobresalto en Toro por un incendio de madrugada que se inició junto a una carretera
El fuego comenzó a las seis de la mañana en la cuneta de la vía y obligó a movilizar a los bomberos por su rápida propagación a un terreno de rastrojos
Un incendio originado sobre las seis de la mañana de este jueves ha obligado a intervenir a los bomberos de Toro. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León alertó, a las 6.07 horas, al Parque de Bomberos de Toro sobre un incendio en una cuneta de la carretera ZA-633, también denominada carretera nueva estación.
Hasta el lugar en el que se originó el incendio se desplazó rápidamente una dotación del Parque de Bomberos. El fuego se inició en la cuneta, aunque se propagó rápidamente a un terreno cercano de rastrojos.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron este nuevo incendio en Toro a primera hora de este jueves en un tramo de carretera muy próximo al casco urbano.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo