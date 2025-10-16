Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobresalto en Toro por un incendio de madrugada que se inició junto a una carretera

El fuego comenzó a las seis de la mañana en la cuneta de la vía y obligó a movilizar a los bomberos por su rápida propagación a un terreno de rastrojos

El fuego calcina un terreno de rastrojos junto a la carretera.

M. J. Cachazo

Un incendio originado sobre las seis de la mañana de este jueves ha obligado a intervenir a los bomberos de Toro. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León alertó, a las 6.07 horas, al Parque de Bomberos de Toro sobre un incendio en una cuneta de la carretera ZA-633, también denominada carretera nueva estación.

Hasta el lugar en el que se originó el incendio se desplazó rápidamente una dotación del Parque de Bomberos. El fuego se inició en la cuneta, aunque se propagó rápidamente a un terreno cercano de rastrojos.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron este nuevo incendio en Toro a primera hora de este jueves en un tramo de carretera muy próximo al casco urbano.

