Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Una proyección de cine conmemora en Toro el Día de la Mujer Rural

Los aficionados disfrutarán mañana en la Casa de Cultura de "Los pequeños amores"

Casa de Cultura de Toro.

Casa de Cultura de Toro. / MARIA JESUS CACHAZO

M. J. Cachazo

La Casa Municipal de Cultura de Toro se ha sumado a la conmemoración del Día de la Mujer Rural con la proyección de una película, en el marco del ciclo "Cine y mujeres rurales" promovido por el Ministerio de Agricultura. La película que se proyectará mañana viernes en el salón de actos, a las 17.30 horas y con entrada gratuita, lleva por título "Los pequeños amores", una producción española de 2024, dirigida por Celia Rico y protagonizada por María Vázquez y Adriana Ozores.

El Ministerio de Agricultura ha organizado la VII edición del ciclo nacional " Cine y mujeres rurales", que se extenderá hasta el 18 de noviembre. La iniciativa llegará este año a un total de 470 localidades españolas y se consolida como una plataforma cultural única para el reconocimiento del papel de las mujeres en el ámbito rural. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents