Cultura
Una proyección de cine conmemora en Toro el Día de la Mujer Rural
Los aficionados disfrutarán mañana en la Casa de Cultura de "Los pequeños amores"
La Casa Municipal de Cultura de Toro se ha sumado a la conmemoración del Día de la Mujer Rural con la proyección de una película, en el marco del ciclo "Cine y mujeres rurales" promovido por el Ministerio de Agricultura. La película que se proyectará mañana viernes en el salón de actos, a las 17.30 horas y con entrada gratuita, lleva por título "Los pequeños amores", una producción española de 2024, dirigida por Celia Rico y protagonizada por María Vázquez y Adriana Ozores.
El Ministerio de Agricultura ha organizado la VII edición del ciclo nacional " Cine y mujeres rurales", que se extenderá hasta el 18 de noviembre. La iniciativa llegará este año a un total de 470 localidades españolas y se consolida como una plataforma cultural única para el reconocimiento del papel de las mujeres en el ámbito rural. n
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo