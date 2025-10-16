Una proyección de cine conmemora en Toro el Día de la Mujer Rural

La Casa Municipal de Cultura de Toro se ha sumado a la conmemoración del Día de la Mujer Rural con la proyección de una película, en el marco del ciclo "Cine y mujeres rurales" promovido por el Ministerio de Agricultura. La película que se proyectará mañana viernes en el salón de actos, a las 17.30 horas y con entrada gratuita, lleva por título "Los pequeños amores", una producción española de 2024, dirigida por Celia Rico y protagonizada por María Vázquez y Adriana Ozores.

El Ministerio de Agricultura ha organizado la VII edición del ciclo nacional " Cine y mujeres rurales", que se extenderá hasta el 18 de noviembre. La iniciativa llegará este año a un total de 470 localidades españolas y se consolida como una plataforma cultural única para el reconocimiento del papel de las mujeres en el ámbito rural. n