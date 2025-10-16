Un planetario portátil acerca las galaxias a los vecinos de Morales de Toro
La asociación cultural "Lagarada" organiza talleres relacionados con los planetas y pases en grupo para "viajar por el espacio"
La asociación cultural "Lagarada" de Morales de Toro celebrará este sábado 18 de octubre talleres infantiles y, posteriormente, los vecinos interesados podrán disfrutar de un planetario.
La actividad será inaugurada a las 17.00 horas en el centro municipal “El Molino” con un taller de construcción de cohetes, para el que los participantes deberán aportar una botella de refresco de dos litros vacía. Una hora más tarde dará comienzo otro taller de planisferios.
En ambas actividades podrán participar personas de cualquier edad, aunque los niños deberán acudir acompañados de un adulto.
A partir de las 18.30 horas, darán comienzo los pases para el planetario portátil, que permitirá a los participantes disfrutar de un viaje por el espacio y descubrir los confines de la Tierra y del Universo.
Las diferentes sesiones tienen una duración de 30 minutos y la capacidad del planetario es limitada, por lo que desde la asociación se recomienda acudir cuando se organicen los distintos grupos desde el primer pase.
Los socios de “Lagarada” disfrutarán gratuitamente de la actividad y las personas que no formen parte de la asociación deberán abonar cinco euros.
