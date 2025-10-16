Un paso decisivo para recuperar el Cine Imperio de Toro: Arrancan las labores de limpieza y desesbombro
Una empresa local ejecuta la primera fase del proyecto de reconversión del edificio en un auditorio y edificio multiusos, que cuenta con un presupuesto de 13.823 euros
El Ayuntamiento de Toro ha iniciado la primera fase del proyecto de intervención en el histórico Cine Imperio, recientemente adquirido para su reconversión en el futuro Auditorio–Espacio Multiusos "Jesús López Cobos", uno de los proyectos estratégicos del presente mandato.
La fase inicial de rehabilitación del edificio cuenta con un presupuesto de 13.823 euros y durante la intervención se llevarán a cabo labores previas de limpieza, retirada de mobiliario y gestión de escombros, imprescindibles para poder acceder al edificio con seguridad y poder avanzar en el estudio técnico y restauración.
Los trabajos, que ya se han iniciado, los ejecutará una empresa de construcción toresana, "contribuyendo así al impulso del empleo y la economía local", resaltó el equipo de Gobierno.
La propuesta de intervención inicial, firmada por un arquitecto externo al Ayuntamiento, detalla que las primeras actuaciones en el Cine Imperio responden a tres objetivos fundamentales.
El primero es seleccionar el material cinematográfico existente que pueda ser objeto de estudio y archivo. Revisar y limpiar el mobiliario original, especialmente las butacas, para valorar su posible reutilización, es el segundo objetivo.
El último consiste en vaciar completamente el edificio para permitir un acceso seguro, realizar mediciones y tomar los datos necesarios de cara a las siguientes fases, que incluirán la detención del deterioro progresivo del inmueble y la redacción del Proyecto de Restauración global.
En el marco de la intervención iniciada se incluye la retirada de elementos deteriorados y de símbolos preconstitucionales, cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática.
Este primer paso marca el inicio del proceso de transformación del Cine Imperio en un espacio moderno, versátil y de gran capacidad, destinado a acoger actos culturales, sociales, empresariales y festivos, al servicio de la ciudadanía, los colectivos y las empresas locales.
El proyecto permitirá recuperar un lugar cargado de historia, devolviéndole su papel como punto de encuentro y referencia para todos los toresanos, e integrando además su entorno con el Real Monasterio de San Lorenzo el Real, en una actuación urbana sensible y respetuosa con el patrimonio histórico.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Toro "da un paso decisivo en la recuperación del patrimonio y la revitalización urbana y cultural de la ciudad", aseveró el equipo de Gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada 'Fuente de vino
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo