Un paso decisivo para recuperar el Cine Imperio de Toro: Arrancan las labores de limpieza y desesbombro

El Ayuntamiento de Toro ha iniciado la primera fase del proyecto de intervención en el histórico Cine Imperio, recientemente adquirido para su reconversión en el futuro Auditorio–Espacio Multiusos "Jesús López Cobos", uno de los proyectos estratégicos del presente mandato.

La fase inicial de rehabilitación del edificio cuenta con un presupuesto de 13.823 euros y durante la intervención se llevarán a cabo labores previas de limpieza, retirada de mobiliario y gestión de escombros, imprescindibles para poder acceder al edificio con seguridad y poder avanzar en el estudio técnico y restauración.

Los trabajos, que ya se han iniciado, los ejecutará una empresa de construcción toresana, "contribuyendo así al impulso del empleo y la economía local", resaltó el equipo de Gobierno.

Antiguas butacas retiradas del interior del edificio. / Cedida

La propuesta de intervención inicial, firmada por un arquitecto externo al Ayuntamiento, detalla que las primeras actuaciones en el Cine Imperio responden a tres objetivos fundamentales.

El primero es seleccionar el material cinematográfico existente que pueda ser objeto de estudio y archivo. Revisar y limpiar el mobiliario original, especialmente las butacas, para valorar su posible reutilización, es el segundo objetivo.

El último consiste en vaciar completamente el edificio para permitir un acceso seguro, realizar mediciones y tomar los datos necesarios de cara a las siguientes fases, que incluirán la detención del deterioro progresivo del inmueble y la redacción del Proyecto de Restauración global.

En el marco de la intervención iniciada se incluye la retirada de elementos deteriorados y de símbolos preconstitucionales, cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática.

Operarios de la empresa cargan en un vehículo material retirado del interior del inmueble. / Cedida

Este primer paso marca el inicio del proceso de transformación del Cine Imperio en un espacio moderno, versátil y de gran capacidad, destinado a acoger actos culturales, sociales, empresariales y festivos, al servicio de la ciudadanía, los colectivos y las empresas locales.

El proyecto permitirá recuperar un lugar cargado de historia, devolviéndole su papel como punto de encuentro y referencia para todos los toresanos, e integrando además su entorno con el Real Monasterio de San Lorenzo el Real, en una actuación urbana sensible y respetuosa con el patrimonio histórico.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Toro "da un paso decisivo en la recuperación del patrimonio y la revitalización urbana y cultural de la ciudad", aseveró el equipo de Gobierno.