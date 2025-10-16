Lo más granado del flamenco nacional, en el Museo del Vino de Morales de Toro

Uno de los festivales más esperados por los aficionados al flamenco regresará a finales de este mes al Museo del Vino de Pagos del Rey enclavado en Morales de Toro. Se trata del ciclo "Barrica Jonda", en el que actuarán cantaores de primer nivel, acompañados al toque por reconocidos guitarristas.

El festival será inaugurado el 24 de octubre por el cantaor Antonio Flores Cortes, de nombre artístico "Rubio de Pruna", acompañado al toque de guitarra por Nono Reyes. "Rubio de Pruna" nació en 1983 en Córdoba. Proveniente del seno de una familia gitana, empezó en el cante desde muy pequeño, empezando su carrera en el cante al acompañamiento.

En 2006 se traslada a Sevilla donde comenzó a despuntar en la Tertulia de Casa Badia. A partir de ahí, comenzó a realizar gran cantidad de actuaciones haciéndose un nombre dentro del mundo flamenco sevillano. En 2008 ganó el primer premio del II Concurso Internacional de Cante Flamenco “Puerta de Alcudia” de Puertollano.

En 2011, obtiene el primer premio del Concurso Las Minas «Por Bulería». Fue el último cantaor que trabajó con Paco de Lucía, hasta el fallecimiento del guitarrista en 2014, y participó en la obra «Puro» de Farruquito. En la actualidad, el cantaor prepara su primer trabajo discográfico en solitario y forma parte de la compañía de flamenco Sara Baras.

Proyección internacional

El 7 de noviembre tendrá lugar la segunda de las citas musicales del ciclo, es esta ocasión con el cantaor Samuel Serrano, acompañado por la maestría en la guitarra de Paco León. Serrano nació en la localidad gaditana de Chipiona en 1994 y es uno de los cantadores flamencos más reconocidos al panorama actual y con mayor proyección internacional. Su primer disco “Dos Caminos” fue nominado al mejor álbum de música flamenca en los premios Latin Grammy Awards.

El ciclo será clausurado el 21 de noviembre con la actuación de la cantaora Mayte Martín, acompañada a la guitarra por José Gálvez. Nacida en Barcelona en 1965, Martín es una de las cantaoras de mayor prestigio del panorama actual. Posee el aval del reconocimiento de los críticos, la aquiescencia colectiva de la afición y un interesante fajo de premios. No obstante, el reconocimiento más extendido le llega de la mano del público, que aprecia su cante preciosista y sereno, lleno de matices.

En su sexta edición, "Barrica Jonda" se ha consolidado como uno de los festivales flamencos más esperados por los aficionados y ratifica la decidida apuesta cultural del Museo de Pagos del Rey por acercar la cultura del vino, en todas sus manifestaciones y a todos los públicos, a través de experiencias culturales y enogastronómicas.

Todos los conciertos tendrá lugar en la sala de barricas de la bodega de Pagos del Rey en Morales de Toro, a partir de las 21.00 horas, precedidos de un vino de bienvenida media hora antes.

Las entradas tienen un precio de 20 euros por actuación, aunque también se pondrán a la venta un número limitado de bonos para el ciclo completo por 50 euros, que se pueden adquirir en la taquilla del Museo del Vino y en Multicolchón de Toro y de Zamora.