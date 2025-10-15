El plazo para presentar candidaturas a "Hermano Mayor" del Santo Sepulcro de Toro finaliza el viernes

Hasta este viernes 17 de octubre permanecerá abierto el plazo de presentación de candidaturas a las elecciones convocadas por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad para designar al nuevo “Hermano Mayor”.

Los asociados que quieran optar al cargo de máximo responsable de la hermandad deberán remitir sus candidaturas por carta a la dirección calle Cuesta de las Berceras número 1 de Toro.

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes al cargo de “Hermano Mayor”, al margen de los exigidos por el Derecho, se resumen en no llevar una vida contraria a la fe y tener cumplidos 30 años de edad, así como acumular una antigüedad mínima de, al menos, cinco años en la Asociación a la fecha de celebración de las elecciones.

En este punto, la hermandad ha recordado que las elecciones se celebrarán el 1 de noviembre, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en los salones parroquiales de San Julián de los Caballeros.

Por último, la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad ha animado a los hermanos a la presentación de candidaturas y a la participación el día de las votaciones.