La DO Toro afronta la recta final de la vendimia con una merma en la cosecha estimada inicialmente

La campaña de vendimia en la Denominación de Origen Toro encara su recta final y, en principio, la cosecha de uva rondará los 20 millones de kilos, dos menos de los previstos inicialmente.

A la espera de que las bodegas que permanecen abiertas recepcionen los últimos kilos de las variedades de uva autorizadas para elaborar vinos amparados por el marchamo de calidad, los viticultores han entregado ya un total de 19.651.643 kilos.

Por variedades, según los últimos datos recopilados por el Consejo Regulador, de la uva autóctona, la Tinta de Toro, en la presente campaña de vendimia se han cosechado un total de 18.392.777 kilos, es decir, el 93,5% del total de fruto recogido en parcelas cultivadas con viñedo en los 15 municipios que forman parte de la Denominación de Origen Toro.

De la otra variedad tinta autorizada para la elaboración de vinos amparados por el sello de calidad, garnacha, los viticultores han entregado en las bodegas un total de 223. 719 kilos.

Por otra parte, en la presente campaña se han recolectado un total de 1.035.147 kilos de las cuatro variedades de uva blanca autorizadas por el Consejo Regulador.

Más de la mitad de la uva blanca recepcionada en el lagar de las bodegas, un total de 567.641 kilos, se corresponden con la variedad malvasía castellana, seguida de cerca por la verdejo, de la que se han recolectado un total de 451.683 kilos.

Variedades blancas

De las variedades de uva blanca minoritarias, que la zona se ha propuesto recuperar, albillo real y moscatel de grano menudo, se han entregado en las bodegas un total de 8.129 y 7.694 kilos, respectivamente.

Por otra parte, de las 64 bodegas inscritas en el Consejo Regulador, una veintena no han comunicado aún el fin de la campaña aunque en muchas de ellas ha concluido el proceso de recepción, pero tienen que "repasar datos" antes de solicitar el cierre de la vendimia.

La campaña de recolección en la Denominación de Origen Toro arrancó el pasado 25 de agosto, vendimia que cada año se adelanta más por el cambio climático, a lo que hay que sumar que variedades de uva blancas como el albillo real y la moscatel de grano menudo requieren una recogida más temprana. El órgano vinícola estima que la vendimia podría finalizar de forma definitiva en torno al 20 de octubre.

En principio, la cosecha no alcanzará los 22 millones de kilos estimados inicialmente por diferentes factores como la deshidratación parcial de las uvas por las sucesivas olas de calor registradas durante el verano y la ausencia de lluvias. No obstante, la cosecha final será similar a la recolectada el pasado año, cuando las bodegas recepcionaron un total de 19.700.000 kilos.

A pesar de la merma esperada de la cosecha, el Consejo Regulador ha resaltado el "extraordinario" estado sanitario de las uvas, porque en la Denominación de Origen no se han registrado problemas por enfermedades de la vid o "ataques fúngicos", que sí han afectado a las cepas de otras zonas productoras.