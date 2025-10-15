El Ayuntamiento de Toro asume un "error" en la pérdida de 260.000 euros en subvenciones

El equipo de Gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Toro ha reconocido públicamente un "error administrativo" en la tramitación de la convocatoria de subvenciones del Plan Municipal de Obras 2027, "adelantada por la Diputación de Zamora respecto a los plazos habituales, en un gesto claramente electoralista".

De esta manera, el Gobierno local ha respondido al PP que, recientemente, ha cuestionado la pérdida de 260.000 euros en subvenciones.

En un comunicado firmado por la alcaldesa, Ángeles Medina, el equipo de Gobierno pide "disculpas a los toresanos por este error" y que, como recalca, se ha producido "en un contexto de enorme carga de trabajo en todos los departamentos municipales".

"Parálisis absoluta"

Subrayó el equipo de Gobierno que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Toro "funciona, tramita, licita y ejecuta como no lo hacía en años", y tras la "parálisis absoluta" durante el año y medio de gobierno del PP". No obstante, asume "el fallo" que ha provocado la pérdida de las subvenciones y asegura que "ya se han adoptado medidas internas para que no vuelva a producirse", a la vez que pide "disculpas" a los ciudadanos.

Por otra parte, el equipo de Gobierno remarcó que no acepta "lecciones de gestión del PP de Toro, cuyos antecedentes en materia de subvenciones son bien conocidos". En este punto, subrayó que el grupo popular "dejó perder ayudas o tuvo que devolverlas por no justificarlas en tiempo y forma"

A modo de ejemplo, recordó que en el año 2015, "nada más llegar la actual alcaldesa a la concejalía de Economía", el Ayuntamiento tuvo que reintegrar a la Diputación más de 500.000 euros de subvenciones no justificadas por el anterior equipo de Gobierno del PP.

Del mismo modo, precisó que "no hace falta irse tan atrás", ya que en 2023 cuando el PP accedió a la Alcaldía "se dejaron escapar dos subvenciones del Gobierno para la rehabilitación del puente de piedra y el Alcázar "por no atender los requerimientos del Ministerio", subvenciones por valor de 3 millones de euros.

"Decir que se pedía un proyecto es sencillamente falso" remarcó el equipo de Gobierno de coalición para, a renglón seguido, asegurar que "las convocatorias exigían memorias valoradas o anteproyectos, tal y como consta en las bases" y, entonces, "los responsables eran Rafael González como alcalde y Antonio Muñoz como concejal de Obras".

Para el equipo de Gobierno liderado por Medina también "resulta llamativo el silencio" de la senadora, diputada provincial y concejala del PP en Toro, Natalia Ucero, quien "conocía de primera mano el adelanto de la convocatoria de la Diputación y no trasladó ningún aviso al Ayuntamiento del que forma parte". "Prefirió callar, esperando rentabilidad política incluso a costa de una subvención que beneficiaría a todos los vecinos".

Por último, el equipo de Gobierno ha reiterado que "asume el error con transparencia, pero también con firmeza", a la vez que deja claro que "no se puede manipular ni mentir sobre lo ocurrido" y subraya que seguirá trabajando "para captar fondos, ejecutar inversiones y modernizar ciudad con el mismo objetivo de siempre, que Toro avance".