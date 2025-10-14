Toro reactivará la solicitud de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Vendimia

El reconocimiento de la Vendimia como Fiesta de Interés Turístico Nacional es una antigua reivindicación que el Ayuntamiento se ha propuesto retomar, aunque para lograr el objetivo solicita la implicación del sector vitivinícola.

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, ya realizó este llamamiento en el pregón inaugural de la Fiesta de la Vendimia, de la que ha realizado un balance positivo, porque "ha sido un éxito" y porque se ha convertido en un "reclamo imprescindible" para dinamizar el sector turístico y la economía local.

La extraordinaria participación en muchos de los actos festivos, tales como el desfile de carros engalanados a la antigua usanza, la cata popular, el festival de folclore, el concierto de Mayalde o el certamen de pintura rápida, que un año más ha congregado en la ciudad a artistas procedentes de distintos puntos de España, avala la petición del reconocimiento nacional, pero ahora, como subrayó la alcaldesa, "falta un empuje institucional".

Toresanos y visitantes disfrutan del concierto ofrecido por el grupo Mayalde en la Plaza Mayor. | M. J. C.

En este sentido, remarcó que para conseguir que la Vendimia sea declarada de Interés Turístico Nacional no solo es necesaria la implicación del Ayuntamiento, por lo que realizó un llamamiento a la Denominación de Origen en su conjunto, es decir, al Consejo Regulador, a los viticultores y bodegas, aunque también reclamó un mayor apoyo de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (Acevin) a la que pertenece Toro para dar un empuje definitivo a una petición, que supondría un espaldarazo muy importante a una fiesta que en los últimos años se ha consolidado como la que atrae a un mayor número de turistas, aunque también propicia el regreso de toresanos que residen fuera y que cada año no faltan a la cita con la tradición.

Rédito económico

Por otra parte, Medina resaltó que la Vendimia supone una importante inyección económica para la ciudad y no dudó al afirmar que cada euro invertido en la organización de los diferentes actos del programa festivo a nivel institucional se multiplica por cinco. De hecho, durante los días de celebración de la fiesta la ocupación hotelera roza el 100%, así como las reservas para comer o cenar en restaurantes de la ciudad.

Durante la Vendimia, los bares y cafeterías de la ciudad tienen que reforzar la plantilla para atender a las miles de personas que recalan en Toro para disfrutar de la Vendimia. La repercusión económica también se nota en los comercios que, en los días previos y durante las fiestas, se benefician de un incremento en las ventas.

Candidatura

Por los motivos expuestos, el Ayuntamiento espera contar con la colaboración del "conjunto" de la Denominación de Origen Toro para lograr el reconocimiento de Interés Turístico Nacional de la Fiesta de la Vendimia. A la consecución de este objetivo podría contribuir la elección de Toro como Ciudad Española del Vino 2026, reconocimiento impulsado por Acevin para promover la cultura vitivinícola y el enoturismo en el conjunto del país.

La propuesta de Toro —que cuenta con el respaldo de la Ruta del Vino de Toro, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y su presidente, Felipe Nalda, así como de las instituciones y el tejido cultural y social del municipio— incluye un "ambicioso" programa que se desarrollaría a lo largo de todo el año 2026, del que forman parte más de una veintena de iniciativas vinculadas al vino, el patrimonio, la gastronomía y el turismo sostenible.

Sobre la citada candidatura, Medina, reiteró que cuenta con el respaldo del sector vitivinícola y de la Ruta del Vino por lo que confía en que "sea un éxito" y que Toro sea elegida Ciudad Española del Vino en 2026.