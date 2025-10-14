Reclaman al Ayuntamiento de Toro que se posicione sobre las plantas de biogás

Varios colectivos ciudadanos han reclamado por segunda vez al Ayuntamiento de Toro que se posicione públicamente sobre el proyecto de instalación de una macroplanta de biogás en la cercana localidad de Villardondiego.

En el escrito registrado electrónicamente, los colectivos piden también una reunión con la alcaldesa, Ángeles Medina, a la que tienen previsto exponer los riesgos de contaminación para el alfoz de Toro, el deterioro que la planta de biogás proyectada provocaría en la imagen de una comarca asociada a la agricultura y el sector vitivinícola y el peligro de vertidos.

Los colectivos ciudadanos han recordado en una nota de prensa que, al igual que ya se está haciendo en otras localidades españolas, el Ayuntamiento puede aprobar en pleno una moción para “condicionar la llegada de plantas de biometano y regular, por la misma vía, las condiciones para la instalación de macrogranjas porcinas que suelen ir asociadas a infraestructuras de biogás” que, como recuerdan, “también se pretenden instalar en Toro”.

En este caso, como subrayaron, el posicionamiento del Ayuntamiento de Toro “resulta fundamental”, ya que “el desarrollo del proyecto afectaría de lleno a la salud de los vecinos y a los terrenos de la localidad”.

Afección directa

Por otra parte, los colectivos ciudadanos han recordado que la proyectada en Villardondiego tendría una “afectación directa” en las cercanas localidades de Pozoantiguo, Morales de Toro, Villavendimio, Pinilla de Toro, Matilla la Seca o Toro, entre otras.

De otro lado, en el escrito remitido al Ayuntamiento, los colectivos ciudadanos destacan que, en apenas tres días, se presentaron más de 1.200 alegaciones y que en una charla impartida en el salón de plenos, quedó patente el “clamor de la ciudadanía” que “empieza a concienciarse de la magnitud del desastre que se nos obliga a aceptar”.

Por los motivos expuestos, instan a la alcaldesa a que se posicione de una forma “clara, contundente y definitiva” sobre las plantas de biogás que “no maridan nadie con esas señas de identidad que caracterizan a Toro: enología y turismo”.