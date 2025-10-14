Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué es el Catastro de Ensenada? Una visita guiada a la exposición de Toro desvela su contenido

El recorrido tendrá lugar este jueves 16 de octubre en la Casa de Cultura y los visitantes podrán conocer los entresijos de un estudio histórico

Inauguración de la exposición en la Casa de Cultura de Toro.

Inauguración de la exposición en la Casa de Cultura de Toro. / Carmen Toro

M. J. Cachazo

La Casa Municipal de Cultura de Toro ha organizado una visita guiada a la muestra "El Catastro de Ensenada", que hasta el 14 de noviembre se puede admirar en su sala de exposiciones.

La visita guiada tendrá lugar este jueves 16 de octubre, a partir de las 18.00 horas, recorrido en el que los participantes descubrirán los detalles de la exposición inaugurada recientemente.

Cartel promocional de la visita guiada a la exposición

Cartel promocional de la visita guiada a la exposición / Cedida

La exposición refleja "la magna averiguación fiscal para alivio de vasallos y mejor conocimiento de los Reinos" entre los años 1749 y 1756, por lo que los visitantes pueden conocer la historia de la obra que, a mediados del siglo XVIII, promovió Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada.

Noticias relacionadas y más

Paneles y varios libros físicos conforman la exposición de la Casa Municipal de Cultura, en la que los visitantes también podrán acceder a información del propio marqués que da nombre al archivo del Catastro, como del inicio del proyecto, con una "operación piloto" realizada en Guadalajara, previa al inicio de la averiguación fiscal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents