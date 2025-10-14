¿Qué es el Catastro de Ensenada? Una visita guiada a la exposición de Toro desvela su contenido

La Casa Municipal de Cultura de Toro ha organizado una visita guiada a la muestra "El Catastro de Ensenada", que hasta el 14 de noviembre se puede admirar en su sala de exposiciones.

La visita guiada tendrá lugar este jueves 16 de octubre, a partir de las 18.00 horas, recorrido en el que los participantes descubrirán los detalles de la exposición inaugurada recientemente.

Cartel promocional de la visita guiada a la exposición / Cedida

La exposición refleja "la magna averiguación fiscal para alivio de vasallos y mejor conocimiento de los Reinos" entre los años 1749 y 1756, por lo que los visitantes pueden conocer la historia de la obra que, a mediados del siglo XVIII, promovió Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada.

Paneles y varios libros físicos conforman la exposición de la Casa Municipal de Cultura, en la que los visitantes también podrán acceder a información del propio marqués que da nombre al archivo del Catastro, como del inicio del proyecto, con una "operación piloto" realizada en Guadalajara, previa al inicio de la averiguación fiscal.