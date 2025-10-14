¿Qué es el Catastro de Ensenada? Una visita guiada a la exposición de Toro desvela su contenido
El recorrido tendrá lugar este jueves 16 de octubre en la Casa de Cultura y los visitantes podrán conocer los entresijos de un estudio histórico
La Casa Municipal de Cultura de Toro ha organizado una visita guiada a la muestra "El Catastro de Ensenada", que hasta el 14 de noviembre se puede admirar en su sala de exposiciones.
La visita guiada tendrá lugar este jueves 16 de octubre, a partir de las 18.00 horas, recorrido en el que los participantes descubrirán los detalles de la exposición inaugurada recientemente.
La exposición refleja "la magna averiguación fiscal para alivio de vasallos y mejor conocimiento de los Reinos" entre los años 1749 y 1756, por lo que los visitantes pueden conocer la historia de la obra que, a mediados del siglo XVIII, promovió Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada.
Paneles y varios libros físicos conforman la exposición de la Casa Municipal de Cultura, en la que los visitantes también podrán acceder a información del propio marqués que da nombre al archivo del Catastro, como del inicio del proyecto, con una "operación piloto" realizada en Guadalajara, previa al inicio de la averiguación fiscal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados
- La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo
- Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- GALERÍA | Toro revive el desfile de carros de la Vendimia