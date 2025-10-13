Toro clausura la Fiesta de la Vendimia con una accidentada "Fuente de vino"

Al grito de «torero, torero» abandonó la ambulancia uno de los participantes en la «Fuente de vino», tras ser revolcado por la última vaquilla del festejo taurino, junto a la cuba situada en el centro del albero.

Toro ha clausurado este lunes la Fiesta de la Vendimia con su festejo taurino más genuino, en el que se registraron tres incidentes por otros tantos revolcones a participantes que saltaron al albero. Por suerte, no hubo que lamentar lesiones importantes y los tres aficionados que fueron alcanzados por las vaquillas no revisten heridas de gravedad.

No obstante, los tres incidentes sobresaltaron a los aficionados que siguieron el festejo desde tendidos y balconcillos, especialmente durante el registrado en el tramo final de la «Fuente devino» cuando un conocido toresano fue revolcado por la vaquilla y tuvo que ser trasladado a la ambulancia por varios de los participantes.

En los tres incidentes, los aficionados que saltaron al ruedo demostraron su solidaridad a la hora de auxiliar a los participantes que fueron alcanzados y, con celeridad, se apresuraron a intentar liberarlos del animal. La rápida intervención de los aficionados fue clave para que los tres incidentes se quedaran en un sobresalto y en un susto.

GALERÍA | Emoción y riesgo en la Fuente de Vino de Toro / M. J. Cachazo

La plaza de toros registró una buena entrada, a lo que contribuyó el precio de 5 euros de las localidades para disfrutar de la «Fuente de vivo».

Los toresanos respondieron a la cita con la tradición y en la plaza de toros vibraron con un festejo popular, al que este año se añadió un aliciente, el concurso de “vacas del pañuelo” durante el que los participantes demostraron su valentía y destreza a la hora de arrebatar la prenda atada a las astas de tres vaquillas.

En total, el concurso repartió 700 euros en tres premios, 400 para el primero, 200 para el segundo y 100 para el tercero, complementados con jamones y lotes de embutidos y vinos.

Desde los tendidos y balconcillos, los aficionados vibraron con arriesgados cortes y las carreras de los participantes durante un festejo que forma parte de las tradiciones más arraigadas de Toro y que, desde el Ayuntamiento y las asociaciones taurinas intentan preservar y proteger.

La "Fuente de vino" ha clausurado cinco jornadas festivas en las que los toresanos y los miles de visitantes que se han acercado a Toro han disfrutado de todos y cada uno de los actos programados para celebrar la Vendimia y para rendir un homenaje a los viticultores y bodegas de la Denominación de Origen.,