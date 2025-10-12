Toro revaloriza los bailes tradicionales en el festival de folclore de la Fiesta de la Vendimia
El certamen, promovido por la asociación cultural "Tío Babú", reúne en la ciudad a grupos de Segovia, Madrid y Asturias
La Fiesta de la Vendimia no solo exalta los vinos de Toro, ya que también pone en valor otras tradiciones de la ciudad. Un ejemplo de esta defensa es el festival nacional de folclore "Ciudad de Toro" promovido por la asociación cultural "Tío Babú", que este año conmemora el XV aniversario de su fundación.
Tras un vistoso desfile de los grupos participantes por la Puerta del Mercado, la plaza de la Glorieta acogió la XII edición del certamen en el que además del anfitrión, "Tío Babú", participaron otros grupos procedentes de distintos puntos de España.
El numeroso público que asistió al festival disfrutó de los bailes tradicionales recreados sobre el escenario por el grupo "La Melitona de Navalmanzano" de Segovia; "Tierras Llanas" del Centro Castellano Leonés de Alcalá de Henares en Madrid y "Brisas de Aguilar", procedente de la localidad asturiana de Muros del Nalón.
