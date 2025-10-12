Toro recrea con orgullo la vendimia de antaño con el desfile de carros engalanados

Toro ha exaltado su extensa tradición vitivinícola y ha rendido su particular homenaje a los viticultores con el desfile de carros engalanados a la antigua usanza, que transportaron a las numerosas personas que se congregaron en las calles de la ciudad a las vendimias de épocas pasadas. Y es que si por algo se caracterizan los toresanos es porque en cualquiera de sus fiestas representan fielmente el papel que la ocasión requiere, en este caso, el de sus ancestros.

En los días previos al desfile, los toresanos prepararon los carros del desfile, que adornaron con grandes cestos de uva, los alimentos que se degustaban en las duras jornadas de recolección de uva durante la campaña de vendimia que se consumían con vino.

Del mismo modo rescataron de armarios y baúles el atuendo típico del vendimiador y vendimiadora que toresanos y toresanas lucieron con orgullo durante el multitudinario desfile de carros, que recreó a la perfección estampas propias de otras épocas, en las que los recolectores empleaban pesados carros de madera tirados por burros para transportar cestos repletos de uvas.

La plaza de San Francisco fue el punto de encuentro de los carros participantes en el desfile y de aquellos toresanos que acudieron al acto principal de las fiestas portando las típicas cestas de vendimia, repletas de los alimentos con los que los jornaleros reponían fuerzas durante las largas jornadas de recolección de uva, tales como torreznos, chorizo, queso, pimientos y pan.

Al desfile también se sumaron vecinos de otros pueblos como Vezdemarbán o Sanzoles, en los que pervive la tradición vinícola y de elaborar vinos caseros.

GALERÍA | Toro revive el desfile de carros de la Vendimia / M. J. Cachazo

Un total de 37 carros engalanados participaron en un desfile que despierta la admiración de todas aquellas personas que se congregan a lo largo del recorrido y que, además de descubrir cómo era la vendimia en el pasado, también reconocen la capacidad de los toresanos de exaltar una tradición de la que se sienten orgullosos y de la que presumen durante la Fiesta de la Vendimia.

Grupos de música popular y de bailes tradicionales animaron aún más el desfile que discurrió por Rejadorada, calle El Sol, plaza de Santa Marina, Puerta del Mercado y Plaza Mayor.

Una vez concluido el desfile, parte de los carros fueron estacionados en la plaza de la Glorieta, en la que los vendimiadores compartieron su almuerzo con toresanos y visitantes y brindaron con vino de Toro.

La dimensión y la popularidad que ha adquirido el desfile de carros engalanados obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad en el que colaboraron la Policía Local y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que, durante el evento más multitudinario de la Fiesta de la Vendimia velaron por la integridad de los participantes y de los espectadores.

El desfile transcurrió sin incidentes y contribuyó a promocionar los vinos de la zona y, sobre todo, a que los participantes apuntalaran una tradición muy arraigada en Toro.