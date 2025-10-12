Toro, al lado de la Guardia Civil en la fiesta de su patrona

Decenas de toresanos han acompañado este domingo a los guardias civiles del Puesto de Toro durante la celebración de la misa oficiada en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense con motivo de la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar.

Acompañados por familiares, amigos y vecinos, los guardias civiles que desempeñan su trabajo en Toro y en los pueblos de la comarca asistieron a la tradicional eucaristía, en la que también participaron la alcaldesa, Ángeles Medina, y varios concejales del Ayuntamiento de Toro.

Autoridades y vecinos arropan a la Guardia Civil en la misa de fiesta. / M. J. C.

A la misa, oficiada por el párroco Pedro Faúndez, también asistieron aragoneses que residen en Toro ataviados con trajes típicos de la región y que, un año más, se sumaron a la fiesta de la Virgen del Pilar.

En el alta mayor de la iglesia, una pequeña imagen de la Virgen del Pilar y una bandera de España presidieron la eucaristía, dos símbolos ante los que los efectivos del Puesto de la Guardia Civil y el resto de asistentes mostraron su respeto y devoción.

La fiesta de la Virgen del Pilar proseguirá con un almuerzo en las dependencias del Puesto de la Guardia Civil de Toro, que servirá para estrechar los lazos de unión y fraternidad entre sus efectivos.