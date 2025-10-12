Recompensa al esfuerzo de los toresanos que ensalzan la Fiesta de la Vendimia

El grandioso espectáculo que los toresanos ofrecieron en las calles de Toro durante el desfile de carros engalanados a la antigua usanza de la Fiesta de la Vendimia fue clausurado con la entrega de premios y reconocimientos al esfuerzo y entrega de los participantes.

Y es que su implicación ha permitido posicionar a la Fiesta de la Vendimia como una de las más importantes de la ciudad y la que, sin duda, atrae a un mayor número de visitantes.

Concejales del equipo de Gobierno fueron los encargados de entregar los premios ante la atenta mirada de las numerosas personas que se congregaron en La Glorieta tras el desfile de carros engalanados.

El premio al mejor carro engalanado fue recogido por Francisco Martín, mientras que el reconocimiento especial fue concedido a Roberto Martín, en un emotivo homenaje a su padre Eugenio, fallecido recientemente, y que era uno de los toresanos que participaban cada edición festiva en un desfile que contribuyó a ensalzar.

Premios a las cestas de vendimia

En el mismo acto, fueron entregados los premios a las cestas mejor decoradas con motivos de la vendimia, en las categorías infantil y adultos. Así, Sonia Temprano recogió el primer premio a la mejor cesta infantil, categoría en la que también fueron distinguidas las de Silvia García y Patricia García.

En la categoría de adultos, el primer premio recayó en la cesta de María del Pilar Ruiz, mientras que el segundo y el tercero fueron concedidos a Sandra San José y Ernesto García.

El presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, se sumó a la entrega de premios del concurso de vinos caseros, al que se presentaron 26 muestras.

En la categoría de vinos sin barrica los premios fueron concedidos a los elaborados por Eugenio Martín, Amancio Moyano y María José Calzada, mientras que en la de tintos con barrica fueron galardonados los presentados por Jesús Gorosabel, Rubén Sánchez y Eugenio Martín.