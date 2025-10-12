El Museo del Vino de Morales de Toro elige al ganador de su concurso de pintura

El artista toledado, Jesús Sánchez Pulgar, ha sido reconocido este domingo con el primer premio del concurso nacional de pintura convocado por el Museo del Vino de Pagos del Rey en Morales de Toro, dotado con 2.000 euros.

El director del Museo del Vino, Roberto Castaño, fue el encargado de desvelar el nombre del artista ganador y de la obra que, en opinión del jurado, merecía el máximo galardón y que lleva por título “Cepa. Sujeto de accidente de arado”.

Destacó Castaño que el grupo bodeguero Félix Solís lanzó el concurso nacional de pintura con el “compromiso” de divulgar la cultura, maridando el arte en sus distintas expresiones con el mundo del vino.

Además, con el nuevo certamen, el grupo bodeguero también pretende apoyar a los pintores y, con el tiempo, adquirir una colección de arte contemporáneo, que enriquecerá la exposición permanente del Museo del Vino y que contribuirá a que los visitantes puedan comprender que “la cultura del vino encaja perfectamente con otras realidades culturales”.

Referente

La pretensión de Félix Solís es que el concurso nacional de pintura se perpetúe en el tiempo y se convierta en una referencia en la zona, reforzando así el papel que, desde su apertura hace 11 años, el Museo del Vino ha asumido como dinamizador de la cultura en la zona.

Por otra parte, Castaño resaltó que al certamen se han presentado un total de 32 obras, de las que el jurado seleccionó 13 para una exposición temporal de pintura que se podrá visitar en el Museo del Vino del 12 de octubre hasta el 16 de noviembre. De los 13 artistas seleccionados para la muestra, uno no remitió la obra, por lo que fue excluido para optar al premio.

Finalmente, entre las 12 obras elegidas para la muestra, el jurado ha considerado que la que merece el primer premio es la presentada por el artista de Cuerva (Toledo), Jesús Sánchez Pulgar.

Tras recibir el premio, el ganador del certamen destacó que el concurso convocado por el Museo del Vino supone “una ayuda interesante al trabajo de los artistas”, a la vez que agradeció a su familia su incondicional apoyo.

Realismo

Sobre la obra ganadora, realizada en óleo sobre lienzo, resaltó que refleja una “cepa arrancada fuera de tiempo por un accidente en la viña” y que ha recreado a tamaño real, lo que aporta realismo a la pintura. A la creación de la obra, el artista ha dedicado dos meses de trabajo en sesiones intensas para culminarla a tiempo para el concurso.

El director del Museo del Vino cerró el acto destacando que la gran riqueza de la Denominación de Origen Toro son sus viñas prefiloxéricas de las que no dudó al afirmar que son los más antiguos del mundo, aunque por la crisis actual del sector algunos viticultores están optando por su arranque ante la falta de rentabilidad, una realidad que refleja la obra ganadora del concurso nacional de pintura.

Por este motivo, Castaño realizó un llamamiento para que “se proteja la viticultura y algo que ha sido y sigue siendo la entraña y la esencia de esta tierra”.

Con la entrega del premio, el Museo del Vino ha inaugurado una especial en la que celebrará el Día de la Vendimia con un amplio programa de actividades que permitirán a los participantes acercarse a la cultura del vino.