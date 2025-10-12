La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas de algunos artesanos

La empresa organizadora del mercado medieval de Toro responde a las quejas vertidas por algunos artesanos, disconformes con su emplazamiento en la plaza de San Agustín, un nuevo emplazamiento que ha sido habilitado al no haber terminado las obras de renovación de la plaza de Santa Marina.

"Quisiéramos aclarar, que tanto el Ayuntamiento de Toro como nuestra empresa están a realizar un gran esfuerzo por recuperar el esplendoroso mercado medieval de la villa de Toro, promoviendo y divulgando la importancia que esta ciudad ha tenido en la historia", comienzan expresando en un comunicado.

Según explican, la decisión de incorporar nuevas ubicaciones responde al "deseo de seguir creciendo y de aprovechar al máximo diferentes espacios", adaptándose al mismo tiempo a las complicaciones por las ubicaciones que se encuentran en obras.

"Lejos de ser un inconveniente, esta ampliación se ha convertido en una oportunidad para dinamizar nuevas áreas. Para potenciar estos espacios se han incorporado propuestas que atraen público de forma constante, como el rincón infantil, las exhibiciones de aves de cetrería y diversas animaciones que recorren todo el mercado, creando un ambiente vivo y en movimiento. Es decir, la nueva zona de mercado en la plaza de San Agustín, no es una zona abandonada y sin actividades", consideran.