Toro divulga la cultura del vino con catas, talleres y el concurso "Premios Lagarejo"

La Fiesta del Vendimia de Toro se ha consolidado como el escaparate perfecto para promocionar sus vinos y para atraer a nuevos consumidores interesados en probar o en constatar la calidad de los que elaboran las bodegas amparadas por la Denominación de Origen.

Con estos objetivos, Toro organiza cada año con motivo de la Fiesta de la Vendimia catas y concursos que no solo permiten a los participantes descubrir los entresijos de su extensa tradición vitivinícola, ya que también ofrecen a los participantes la posibilidad de iniciarse en un mundo apasionante o de ampliar su formación en la cultura del vino.

Carlos Gallego (izquierda) y Rubén Gil dirigen la cata del Consejo Regulador. / M. J. C.

Una de las opciones por las que pudieron decantarse los aficionados al vino fue la cata celebrada en el liceo del Teatro Latorre y dirigida un año más por el veedor del Consejo Regulador, Carlos Gallego.

Durante la cata, los participantes pudieron probar los vinos genéricos que representan al ente regulador y que se eligen para asistir a ferias y a otros eventos promocionales de la Denominación de Origen Toro.

Así, los aficionados pudieron catar un vino blanco elaborado con la variedad verdejo, y cuatro tintos, un joven, un roble, un crianza y un reserva.

Además, aprovechando que la campaña de vendimia está llegando a su fin en la Denominación de Origen Toro, Gallego incorporó a los vinos genéricos un mosto de vino blanco "turbio" y en plena fermentación para explicar a los participantes el proceso de elaboración desde la recolección del fruto y cómo es preciso "reconducir" las levaduras naturales para obtener la máxima calidad en los futuros vinos.

Combinados con vino

Al margen de la cata organizada por el Consejo Regulador, el taller "Wine Mixology" celebrado en el Seminario de Toro y dirigido por el bodeguero Óscar Díez ofreció a los participantes la posibilidad de acercarse al mundo del vino desde otra perspectiva. Durante el taller, los participantes pudieron catar el primer mosto de la presente cosecha de uva, así como el vino resultante de una primera fermentación.

Durante el taller, Díez interactuó en todo momento con los participantes, a los que contagió su pasión por el vino y a los que demostró que los tintos y blancos pueden ser utilizados también en deliciosos combinados.

Así, los asistentes al taller participaron en la elaboración de combinados a base de tintos y un blanco de la marca "Américo", mezclados con aguardiente, mosto, sirope de miel o especias.

El resultado de las diferentes combinaciones sorprendió a los participantes, que durante el taller descubrieron las infinitas posibilidades de disfrutar del vino.

Enólogos y bodegueros catan los vinos del concurso "Premios Lagarejo". / M.J. C.

Ya por la tarde, el vino volvió a ser el protagonista en una nueva edición del concurso comarcal "Premios Lagarejo", que desde que se celebra en Toro pretende preservar la tradición de elaborar tintos caseros en los pueblos de la Denominación de Origen.

Un plantel de cata integrado por enólogos y bodegueros valoró las 26 muestras presentadas al certamen en dos categorías: tinto con o sin barrica.

La entrega de premios a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías tendrá lugar este domingo en la Plaza Mayor cuando concluya el desfile de carros de la Fiesta de la Vendimia.

En la categoría de tintos sin barrica, los premios fueron concedidos a Eugenio Martín, Amancio Moyano y María José Calzada. En la de vinos con crianza, el jurado reconoció la calidad de los elaborados por Jesús Gorosabel, Rubén Sánchez y Eugenio Martín.