Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación
Los afectados denuncian "asfixia" económica al estar situados en una "zona apartada y sin apenas paso de visitantes"
Desde el pasado jueves, las calles de Toro han regresado al pasado gracias a su mercado medieval, instalado con motivo de la Fiesta de la Vendimia.
Este año, el mercado medieval, abierto de 11.00 a 23.30 horas hasta el domingo, se celebra en la Puerta del Mercado, calle La Mayor, plaza de la Colegiata, el Espolón y la plaza de San Agustín. Un espacio este último, la plaza de San Agustín, que ha sido habilitado al no haber terminado las obras de renovación de la plaza de Santa Marina.
Sin embargo, este nuevo emplazamiento ha provocado las quejas de los artesanos instalados en esta zona, quienes tildan de "nefasta" la organización de este año. "Queremos denunciar públicamente la pésima organización del Mercado Medieval en esta edición de la Fiesta de la Vendimia de Toro, que ha provocado un grave perjuicio a los artesanos y vendedores que cada año aportan vida, cultura y economía a esta celebración", critican.
A su juicio, se trata de una "zona apartada y sin apenas paso de visitantes", que también deja "espacios vacíos en el recorrido tradicional donde siempre ha habido actividad, ambiente y ventas". Según denuncian, "esta decisión rompe el corazón de la fiesta y asfixia económicamente a quienes dependen de estas jornadas para ganarse el sustento".
En este sentido, recuerdan que hace más de una década también algunos puestos tuvieron que instalarse en la plaza de San Agustín y ya por aquel entonces la ubicación provocó "resultados desastrosos que generaron entonces enfado, reclamaciones y pérdidas económicas para los vendedores afectados".
"Desde aquí queremos trasladar todo nuestro apoyo y ánimo a los artesanos y vendedores afectados y, al mismo tiempo, exigimos responsabilidades a la empresa organizadora por esta nefasta gestión. Toro no se merece esto. La Fiesta de la Vendimia es mucho más que una fecha en el calendario: es identidad, tradición y trabajo de muchas personas que hoy se sienten abandonadas", concluyen.
Puedes consultar el programa completo de la Fiesta de la Vendimia de Toro, aquí.
Galería de imágenes del mercado medieval de Toro
- Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo
- La 'Talegonada' vuelve a Tagarabuena y Toro
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- El casoplón de Pozoantiguo que no puedes dejar escapar
- Toro 'descorcha' la Vendimia con el emotivo y reivindicativo pregón de Amancio Moyano
- GALERÍA | El mercado medieval retorna a las calles de Toro