Quejas de los artesanos del Mercado Medieval de Toro por la nueva ubicación

Desde el pasado jueves, las calles de Toro han regresado al pasado gracias a su mercado medieval, instalado con motivo de la Fiesta de la Vendimia.

Este año, el mercado medieval, abierto de 11.00 a 23.30 horas hasta el domingo, se celebra en la Puerta del Mercado, calle La Mayor, plaza de la Colegiata, el Espolón y la plaza de San Agustín. Un espacio este último, la plaza de San Agustín, que ha sido habilitado al no haber terminado las obras de renovación de la plaza de Santa Marina.

Sin embargo, este nuevo emplazamiento ha provocado las quejas de los artesanos instalados en esta zona, quienes tildan de "nefasta" la organización de este año. "Queremos denunciar públicamente la pésima organización del Mercado Medieval en esta edición de la Fiesta de la Vendimia de Toro, que ha provocado un grave perjuicio a los artesanos y vendedores que cada año aportan vida, cultura y economía a esta celebración", critican.

A su juicio, se trata de una "zona apartada y sin apenas paso de visitantes", que también deja "espacios vacíos en el recorrido tradicional donde siempre ha habido actividad, ambiente y ventas". Según denuncian, "esta decisión rompe el corazón de la fiesta y asfixia económicamente a quienes dependen de estas jornadas para ganarse el sustento".

Puestos instalados en la plaza de San Agustín del mercado medieval de Toro. / Cedidas

En este sentido, recuerdan que hace más de una década también algunos puestos tuvieron que instalarse en la plaza de San Agustín y ya por aquel entonces la ubicación provocó "resultados desastrosos que generaron entonces enfado, reclamaciones y pérdidas económicas para los vendedores afectados".

"Desde aquí queremos trasladar todo nuestro apoyo y ánimo a los artesanos y vendedores afectados y, al mismo tiempo, exigimos responsabilidades a la empresa organizadora por esta nefasta gestión. Toro no se merece esto. La Fiesta de la Vendimia es mucho más que una fecha en el calendario: es identidad, tradición y trabajo de muchas personas que hoy se sienten abandonadas", concluyen.

Puedes consultar el programa completo de la Fiesta de la Vendimia de Toro, aquí.

Galería de imágenes del mercado medieval de Toro