El PP de Toro denuncia la "pérdida" de 260.000 euros en subvenciones de la Diputación

El Partido Popular de Toro ha denunciado públicamente que el actual equipo de Gobierno de coalición en el Ayuntamiento "ha perdido" la subvención del Plan Municipal de Obras 2027 de la Diputación Provincial de Zamora porque "ha olvidado" solicitarlas en el plazo establecido en la convocatoria. La ayuda asciende a 203.000 euros para actuaciones subvencionadas al 100% por la institución provincial.

El PP recalca en un comunicado de prensa que "este hecho se produce precisamente doce meses después de la moción de censura cuyos resultados están a la vista y que ponen de manifiesto que, un año después, Toro ha retrocedido".

El actual equipo de gobierno, formado por ocho concejales y liderado por la alcaldesa Ángeles Medina, ha demostrado, en opinión de los populares, "una alarmante falta de gestión, de trabajo y de compromiso con los toresanos"- Y es que, como subrayan, "en apenas un año, han sido incapaces de aprovechar los recursos disponibles y han dejado escapar oportunidades fundamentales para el desarrollo de la ciudad".

Reintegro

En total, el PP cuantifica la pérdida de subvenciones en más de 260.000 euros "por no haber presentado las correspondientes solicitudes a las convocatorias de la Diputación Provincial". "A esta gravísima negligencia", la oposición suma la obligación de reintegrar 73.821 euros de la subvención nominativa concedida para la rehabilitación de las calles San Juan y Guinda Garrafal, "una gestión desastrosa que evidencia la absoluta incompetencia administrativa de la actual alcaldesa y sus concejales".

En este punto, el PP recuerda que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, presidido por Rafael González Franco, con cuatro concejales, "sí supo gestionar, planificar y trabajar por Toro".

Durante el ejercicio 2024, el equipo de Gobierno del PP obtuvo para Toro el Plan Municipal de Obras por importe de 203.777 euros; una obra del Plan de Renovación de redes de abastecimiento por valor de 25.000 euros; ayudas para la promoción del Carnaval, la Semana Santa y la Vendimia, declaradas de Interés Turístico Regional, 15.355 euros, y una subvención nominativa de 100.000 euros. En total, según sus cálculos, el PP consiguió 344.132 euros "para mejorar la ciudad y beneficiar a todos los toresanos".

Gestión

Frente a "esta gestión eficaz", el actual equipo de Gobierno municipal, resultante de una moción de censura, "no ha solicitado ni una sola subvención, condenando a Toro a la parálisis, a la pérdida de inversiones y al deterioro de los servicios".

Ante est situación, el PP se pregunta, si "¿para esto se unieron PSOE, Nos Movemos por Toro y Futuro? ¿Para paralizar el Ayuntamiento y privar a los vecinos de los recursos que les pertenecen?”

Por los motivos expuestos y ante "la inacción, la desidia y la falta de capacidad del actual equipo de gobierno de Ángeles Medina", que "son insostenibles", los populares exigen "la dimisión inmediata de quienes, por su ineptitud, están hipotecando el presente y el futuro de nuestra ciudad".

Los concejales populares concluyen que "Toro merece un gobierno que trabaje, no uno que se excuse, Toro merece avanzar, no retroceder".