El corazón solidario de Toro vuelve a latir en la "Noche Flamenca" de la Fiesta de la Vendimia
La recaudación obtenida con el festival organizado por la asociación Unidos contra el Cáncer será destinado a la investigación del sarcoma
El corazón solidario de Toro volvió a latir en la "Noche Flamenca" de la Fiesta de la Vendimia organizada por Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia, que destinará todo el dinero recaudado a la investigación del sarcoma, un tipo de cáncer que afecta especialmente a niños y jóvenes.
Los toresanos respondieron al llamamiento a la colaboración realizado por la asociación y llenaron el Teatro Latorre, en el que se celebró el espectáculo.
El público vibró con las actuaciones de las bailaoras Carmen Ledesma y Alicia Almeida, acompañadas al cante por Laila Fernández, Sergio Portales, a la guitarra flamenca y al toque, Antonio Pino. En el espectáculo también participaron Raúl Pardo y el grupo “Alegría Flamenca”, que desbordaron talento sobre el escenario.
La asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia ha agradecido públicamente la solidaridad de todos los espectadores y de aquellas personas que han aportado donativos a través de la fila cero, así como la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y Caja Rural en una "Noche Flamenca" inolvidable.
Todo el dinero recaudado será destinado a Sarcoma Challenge “El Camino de Raquel”, con la que Unidos contra el Cáncer ha colaborado en otras ocasiones, para apoyar la investigación del sarcoma y lograr avances en los tratamientos actuales.
