El concurso de pintura rápida de la Fiesta de la Vendimia de Toro ya tiene ganadores

El artista Benigno Rodríguez, natural de Gijón, ha sido reconocido con el primer premio de la XXIX edición del concurso de pintura rápida de la Fiesta de la Vendimia de Toro, dotado con 1.600 euros.

Tras una larga deliberación por la calidad de las obras presentadas al certamen, el jurado decidió conceder el máximo galardón a la obra creada por Rodríguez e inspirada en el paseo del Espolón y sus vistas a la vega de Toro.

El segundo premio, dotado con 1.000 euros fue entregado al artista Rafael Dueñas, mientras que el tercero, que ascendía a 700 euros, fue otorgado a la obra creada por José Antonio Martín.

La entrega de premios celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento clausuró un certamen que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un referente para los artistas que, en un corto periodo de tiempo, deben rematar sus obras, todas ellas inspiradas en la ciudad de Toro.

Participación

Un total de 30 artistas procedentes de diferentes comunidades de España como Castilla y León, Madrid, Andalucía, Rioja, País Vasco o Asturias se inscribieron en el certamen, de los que cinco participaban por primera vez.

Desde las 9.00 hasta las 16.00 horas se prolongó el concurso de pintura rápida, corto periodo de tiempo en el que los artistas crearon sus obras a pie de calle y ante la admiración de los toresanos y visitantes que disfrutaron en un agradable paseo de una galería de arte al aire libre.

Los participantes eligieron emplazamientos próximos a la temática de sus obras para crearlas con la mayor fidelidad posible y utilizando diferentes técnicas.

Todas las pinturas fueron expuestas en la plaza de La Glorieta para que pudieran ser admiradas por toresanos y visitantes, entre las que el jurado eligió las finalistas y las ganadoras de un certamen que se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la Fiesta de la Vendimia.

Concursos infantiles

En el mismo acto, se entregaron los premios de los concursos literario y de dibujo para escolares en los que participaron los colegios de la ciudad.

En el literario, los premios fueron entregados a Daria María Curt, el primero, y el segundo fue recogido por Carmen Santa Inés.

En el concurso de dibujo sobre la Vendimia, los escolares que recibieron un premio fueron Elena Santa Inés, Iván López, Jimena Díez y Zaira Fernández.