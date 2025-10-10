Valentía y honor en el torneo medieval de la Fiesta de la Vendimia de Toro
La plaza de toros acoge el espectáculo de justas entre caballeros organizado por Hípica Celta
La esencia propia del Medievo no solo ha impregnado las calles de Toro con el mercado de la Fiesta de la Vendimia. Este año, el mercado se complementa con algunas novedades respecto a pasadas ediciones como torneos medievales que se disputan en la plaza de toros.
Numerosos aficionados han seguido este jueves el primero de los torneos medievales organizado por Hípica Celta y celebrado en el coso taurino de la ciudad.
La valentía, la destreza y el honor han sido el hilo conductor del espectáculo en el que cuatro caballeros, acompañados de sus lacayos, han recreado a la perfección las antiguas justas medievales.
Durante el espectáculo, los caballeros montados a caballo y perfectamente ataviados con ropajes medievales han tenido que demostrar su pericia a la hora de superar varias pruebas.
Desde el principio, el público apostó por su caballero ganador, al que animó desde los tendidos de la histórica plaza de toros.
Los aficionados a la época medieval y a los torneos propios de esta época histórica tienen este sábado, a partir de las 12.00 horas, de una nueva oportunidad de disfrutar del torneo, con el que Hípica Celta ha aportado un aliciente más para visitar Toro y disfrutar de su Fiesta de la Vendimia.
