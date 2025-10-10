Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia

Las angostas calles de Toro, testigos del histórico pasado de la ciudad, son el enclave perfecto para la celebración de una nueva edición del mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia, declarada de Interés Turístico Regional.

Hasta el domingo por la noche, toresanos y visitantes podrán experimentar la sensación de viajar a la época del Medievo al recorrer las calles y plazas en las que se han instalado los puestos de venta de una amplia variedad de artículos, en su mayoría, de manufactura artesanal.

El mercado medieval se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la Fiesta de la Vendimia de Toro, ya que no solo ofrece a toresanos y visitantes una amplia oferta de artículos, ya que también llena de algarabía las calles y plazas en las que se celebra con un variado programa de espectáculos.

En la presente edición, el mercado medieval se celebra en la Puerta del Mercado, calle La Mayor, plaza de la Colegiata, el Espolón y la plaza de San Agustín, espacios en los que se han distribuido los diferentes puestos de venta y tascas en las que hacer un alto en el camino y reponer fuerzas con una amplia oferta gastronómica.

Productos

A lo largo del recorrido por el mercado medieval, los visitantes podrán adquirir desde velas aromáticas, ambientadores naturales, escudos, artículos de mimbre, chapas, pendientes, anillos o colgantes, flores eternas, juguetes artesanales, ropa o sacos térmicos, entre otros. La oferta de productos se completa con otros de alimentación como miel, embutidos, queso, frutos secos, golosinas, hierbas para infusiones y para cocinar, encurtidos o licores.

Durante la Fiesta de la Vendimia, las personas que visiten el mercado medieval podrán disfrutar también de numerosos espectáculos callejeros que ofrecerán grupos musicales, trovadores, bufones, oferta que se complementa con exhibiciones de cetrería o el rincón infantil con divertidas atracciones.

Torneo medieval

Este año, el mercado también ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de justas medievales, que se celebrarán en la plaza de toros, aunque mañana sábado también está previsto celebrar por primera vez una cena medieval en el palacio de los Condes de Requena.

Para ambientar las calles de Toro con la esencia propia del Medievo, se han cuidado otros detalles como su decoración con banderines de llamativos colores y banderolas de gran tamaño.

El mercado medieval invita a toresanos y visitantes a disfrutar de un agradable recorrido por sus puestos durante el que también podrán admirar algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.