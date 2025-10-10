Mejoras a la vista en la residencia Virgen del Canto de Toro: La Diputación adjudica las obras de la cocina

La Diputación de Zamora ha resuelto el proceso de adjudicación de las obras de adecuación de la cocina y dependencias anexas de la residencia Virgen del Canto de Toro.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Hijos de Segundo Hernández, por un importe total de 47.750 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución es de dos meses a contar desde la firma del contrato.

La actuación se enmarca dentro del plan de inversiones que la Diputación de Zamora está llevando a cabo en la residencia Virgen del Canto de Toro, dependiente del Área de Política Social y Familia que dirige el vicepresidente segundo, Ramiro Silva Monterrubio, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y ofrecer el mejor servicio posible a los residentes.

En total, la institución provincial tiene previsto impulsar distintas obras de mejora en el centro asistencial y geriátrico que suman cerca de 120.000 euros.

Otras mejoras

Entre otras, la Diputación ha destacado la adecuación de la cocina y dependencias anexas; el proyecto de accesibilidad en el patio de la residencia, que se ejecuta en la actualidad; la compra de nuevas cámaras frigoríficas, que ya han sido instaladas; y las obras de climatización de distintas dependencias del centro, también ya ejecutadas.

Las obras en ejecución y otras previstas completan el conjunto de actuaciones ideado por la Diputación, que permitirán mejorar de forma integral las condiciones de confort, seguridad y funcionalidad del edificio.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado que "el actual equipo de gobierno trabaja para potenciar la residencia de Toro, donde se ha incrementado de manera significativa el número de residentes, y queremos seguir mejorando unas instalaciones que son referencia en la atención a las personas mayores de la provincia".