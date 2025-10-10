La Fiesta de la Vendimia de Toro, una "escuela" para catadores incipientes de vino

El vino es el gran protagonista de la Vendimia de Toro, declarada de Interés Turístico Regional. De hecho, en torno al vino giran muchos de los actos que se organizan con motivo de una fiesta que no ha perdido su esencia original, ya que cada año rinde su particular homenaje a los viticultores y las bodegas de la Denominación de Origen.

En el marco de este reconocimiento y con el objetivo de promocionar su calidad de los vinos de Toro entre consumidores asiduos y otros que empiezan a descubrir un mundo fascinante, la plaza de la Glorieta acogió la VII edición de la cata popular, evento que se ha consolidado como uno de los platos fuertes de la Vendimia.

El enólogo y veedor del Consejo Regulador, Carlos Gallego, fue el encargado de dirigir la cata, que congregó a medio millar de aficionados de diferentes edades, muchos de ellos jóvenes, que probaron nueve vinos, siete tintos con crianza, un blanco malvasía y un dulce elaborado con uvas de la variedad moscatel de grano menudo, aportados por bodegas amparadas por el sello de calidad de la Denominación de Origen Toro.

Destacó Gallego la gran acogida de la cata que, cada año, atrae a más personas, muchas de ellas repetidoras y que, por su experiencia, acudieron al evento provistas de embutidos, queso, hornazo o torreznos para maridar con los vinos.

Además, remarcó la predisposición de las bodegas a colaborar, conscientes de que la cata popular también es un escaparate de promoción para sus vinos.

Por otra parte, Gallego resaltó que, aunque la variedad Tinta de Toro fue un año más la "reina" de la cata popular, los participantes pudieron probar un blanco elaborado con malvasía, un tipo de uva por el que cada vez apuestan más bodegas, y un dulce moscatel, vino que, desde que se modificó el pliego de condiciones de la Denominación de Origen, también se puede comercializar al amparo del sello de calidad, lo que permite a los bodegueros diversificar su producción.

Durante la cata organizada por "El Cabildo" y "La Tinta" también se sortearon regalos basados en experiencias de enoturismo, aportados por la Ruta del Vino de Toro y por bodegas de la zona.

La cata dejó un buen sabor de boca entre los participantes que disfrutaron del evento y constataron la calidad de los vinos de la tierra.