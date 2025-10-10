Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo

Cuenta atrás para la Fiesta de la Vendimia de Toro, Fiesta de Interés Turístico Regional, que se celebrará del 9 a 12 de octubre. José Amancio Moyano Muñoz, abogado y viticultor zamorano, será el encargado de dar el pregón el jueves 9 de octubre a las 20.00 horas. Acto seguido tendrá lugar el brindis oficial y la actuación de Molofolk en el Teatro Latorre (con entrada gratuita) será el colofón de la jornada de apertura.

El tradicional desfile de carros engalanados, el mercado medieval, catas y concursos de vino, actuaciones de flamenco y de folklore y el consolidado certamen de pintura jalonan la programación, detallada a continuación.

El mercado medieval se inaugurará el jueves a las 18.00 horas y durante el viernes, sábado y el domingo estará abierto en horario de 11.00 a 23.30 horas con pasacalles, exhibiciones, desfiles y torneos medievales.

El horario de las casetas de los bares instaladas en la plaza de San Francisco, del jueves al domingo, será de 12.00 horas del mediodía a 02.00 horas de la madrugada.

Fiesta de la Vendimia en Toro 2025: programa completo Fiesta de la Vendimia en Toro 2025: programa completo

Desfile de carros engalanados / M. J. Cachazo

JUEVES 9 DE OCTUBRE

20:00 horas. Pregón Oficial de la Fiesta de la Vendimia 2025, a cargo de José Amancio Moyano Muñoz, abogado y viticultor zamorano. Presidió el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro y fue presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). A continuación, Brindis Oficial por la nueva campaña y actuación a cargo del grupo Molofolk. Lugar: Teatro Latorre. Entrada gratuita hasta completar aforo.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

17:30 horas. VII Cata Popular de Vinos. Precio: 10 euros. Venta de Tickets en los establecimientos patrocinadores. Organizan y Patrocinan: Bar LaTinta y El Cabildo. Colabora: D.O. Toro y Excmo. Ayuntamiento de Toro. NOTA: La inscripción dará derecho a la participación en la cata, copa de vino y programa individual del evento. Lugar: Plaza Mayor. (Glorieta)

21:30 horas. VII Noche Flamenca Solidaria “Vendimia 2025”. Cuadro flamenco de Carmen Ledesma y Alicia Almeida. Al cante: Laila Bermúdez. Guitarra flamenca: Sergio Portales. Percusión: Antonio Pino. Bailaoras: Carmen Ledesma y Alicia Almeida. Actuarán: Raúl Pardo y el Grupo Alegría Flamenca. Lugar: Teatro Latorre. Donativo: 10 €. Se habilitará Fila 0. Venta de entradas: Anticipadas en Floristería La Toresana y dos horas antes en Taquilla. Organiza: UCCTA. Colabora: Excma. Diputación de Zamora, Excmo. Ayuntamiento de Toro y Fundación Caja Rural de Zamora. Todo lo recaudado irá destinado a la investigación del Sarcoma Challenge - “El Camino de Raquel”.

22:00 horas. Fiesta de las noches de Toro de los 2000’s. Lugar: Bar La Comedia.

23:00 horas. Abad y Chila. Lugar: Casetas San Francisco.

Ambiente por Fiesta de la Vendimia en una imagen de archivo. / M. J. Cachazo

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

09:00 horas. A partir de esta hora y hasta las 16:00 XXIX. Certamen de Pintura Rápida Vendimia 2025. Las inscripciones se formalizarán en la Oficina de Turismo hasta el inicio del certamen.

12:00 horas. Cata de Vino. Vendimia 2025. Lugar: Liceo Teatro Latorre. Organiza: Consejo Regulador D.O. Toro Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro

12:30 horas. VIII Taller Wine Mixology. Dirigido por Óscar Díez Ramos, de Bodegas Díez Gómez. Temática: “El vino medieval”. Lugar: Salón de la Fundación Villachica (Antiguo Seminario) Precio: 18 euros. Reservas y pago: Por whatsapp y BIZUM al teléfono: 651 693 849. AFORO LIMITADO. Organiza: Bodegas Díez-Gómez y Wine Mixology Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

16:00 horas. Exposición de cuadros del XXIX Certamen de Pintura Rápida Vendimia 2025. Lugar: Plaza Mayor (Glorieta) # 18:00 horas Fallo del Jurado y entrega de premios de los certámenes de pintura rápida, literario y dibujo. Premios del Certamen de Pintura Rápida: 1 er Premio. 1600 euros y estuche de vino. 2º premio. 1000 euros y estuche de vino. 3er premio. 700 euros y estuche de vino. NOTA: A estos premios se les aplicará una retención del 19% en concepto de I.R.P.F. vigente. Colabora: Consejo Regulador D.O. Toro. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro (En este acto también se entregarán los premios de los certámenes de dibujo y literario de acuerdo a las bases convocadas).

17:00 horas. Tardeo musical de Vendimia con la actuación del grupo ”Vandidos”. Lugar: Plazoleta a la sombra del Ayuntamiento. Organiza: Bar LaTinta. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

18:30 horas. XIV Concurso Comarcal de vinos caseros “Premios Lagarejo”. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. NOTA: Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Turismo hasta el viernes 3 de octubre. Cada participante entregará una botella de vino al inscribirse en la categoría correspondiente. PREMIOS: Placa conmemorativa, estuche de vino y queso, para los tres primeros clasificados de cada categoría. (Vinos con Barrica y Vinos sin Barrica) Los premios se entregarán el domingo 12 de octubre al terminar el desfile de carros. Organiza: Consejo Regulador de la D.O. Toro. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

20:00 horas. XII Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Toro”, con la participación de los siguientes grupos: La Melitona de Navalmanzano, Segovia. Tierras Llanas, del Centro Castellano-leonés de Alcalá de Henares, Madrid. Brisas de Aguilar, de Muros de Nalón. Asturias. Tío Babú, de Toro, Zamora. (15 Aniversario). Lugar: Plaza Mayor Organiza: Asociación Cultural Tío Babú. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro y en el cartel anunciador.

23:00 horas. Concierto. Haciendo el Indie. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Bar Imperial Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

23:00 horas. DJ Perinda. Lugar: Casetas de San Francisco.

Mercado medieval. / Archivo

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

12:00 horas. Tradicional Desfile de Carros Engalanados a la antigua usanza con acompañamiento de música y bailes tradicionales. Recorrido: Plaza de San Francisco, Rejadorada, Calle El Sol, Plaza de Santa Marina (Sin vuelta), Puerta del Mercado y Plaza Mayor. NOTA: Al concluir el desfile, se entregarán los siguientes premios: CARROS: Premio Carro mejor engalanado Reconocimiento 2025 CONCURSOS Premio a las mejores cestas, categorías infantil y adulto Premios “Lagarejo” # 21:00 horas Concierto de folklore a cargo del grupo MAYALDE. J Lugar: Plaza Mayor Organiza: : Excmo. Ayuntamiento de Toro.

17:00 horas. Tardeo musical de Vendimia. Lugar: Calle Cerrada Organiza: Bar Manoa Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toro.

LUNES 13 DE OCTUBRE

13:30 horas. Tardeo musical. Lugar: Plaza Mayor. Organiza: Bar Imperial. Colabora: Excmo Ayuntamiento de Toro.

17:00 horas. Tradicional Fuente de Vino con vacas del Pañuelo. Lugar: Plaza de Toros de Toro. Precio: 5€

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

CONCURSO OFICIAL CLASIFICATORIO CUCHARA DE PALO 2025. Organiza: Club Deportivo de Pesca Rioazul.