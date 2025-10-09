Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro

Un incendio ha activado las alarmas en Toro. Más concretamente en el cercano barrio de Tagarabuena, en el que el fuego ha calcinado en la noche de este jueves varios vehículos y ha provocado la muerte de un perro.

Emergencias 112 de Castilla y León trasladó a los Bomberos de Toro un aviso sobre un incendio originado en el camino de las Eras de Tagarabuena.

Estado en el que han quedado los vehículos afectados por el fuego. / Bomberos de Toro

Hasta el citado camino se desplazaron varios efectivos del Parque de Toro, aunque no pudieron evitar que las llamas devoraran tres vehículos y una caja isotermo.

El incendio provocó daños materiales y la muerte de un perro, que se encontraba atado en el momento en el que se originaron las llamas y que no pudo ser liberado antes de que llegaran al camino los medios de extinción.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio en el camino de las Eras de Tagarabuena.