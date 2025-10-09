Un incendio calcina varios vehículos y provoca la muerte de un perro en Toro
El fuego se originó en el camino de las Eras del barrio de Tagarabuena y obligó a intervenir a los Bomberos
Un incendio ha activado las alarmas en Toro. Más concretamente en el cercano barrio de Tagarabuena, en el que el fuego ha calcinado en la noche de este jueves varios vehículos y ha provocado la muerte de un perro.
Emergencias 112 de Castilla y León trasladó a los Bomberos de Toro un aviso sobre un incendio originado en el camino de las Eras de Tagarabuena.
Hasta el citado camino se desplazaron varios efectivos del Parque de Toro, aunque no pudieron evitar que las llamas devoraran tres vehículos y una caja isotermo.
El incendio provocó daños materiales y la muerte de un perro, que se encontraba atado en el momento en el que se originaron las llamas y que no pudo ser liberado antes de que llegaran al camino los medios de extinción.
Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio en el camino de las Eras de Tagarabuena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Hallado en Toro el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en un pueblo de Toledo
- La 'Talegonada' vuelve a Tagarabuena y Toro
- Amancio Moyano pregonará la próxima Fiesta de la Vendimia de Toro
- El casoplón de Pozoantiguo que no puedes dejar escapar
- La exposición 'El Catastro de Ensenada', inaugurada en Toro
- Las alumnas de Toro asisten a la apertura del curso de la Universidad de la Experiencia en Salamanca
- ¿Cómo mejorar la seguridad en 'Las tres carreteras' de Toro? Expertos estudiarán soluciones tras los atropellos mortales